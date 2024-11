Festeggiano 45 anni dalla prima edizione, Le Guide de L’Espresso con un evento al Teatro Arcimboldi di Milano, che ha visto la presenza di oltre 1.000 ospiti, tra cui volti noti dello spettacolo, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti dell’enogastronomia internazionale, si sono riuniti per assistere alla presentazione delle nuove edizioni 2025. Le Guide de L’Espresso, dal 1979, raccontano con passione il meglio dell’Italia, andando oltre i confini della tradizione e mantenendo sempre vivo il rispetto per chi contribuisce a rendere grande il panorama enogastronomico italiano. Testimone di questo nuovo racconto, l’assegnazione dei 5 Cappelli ad Antonia Klugmann, chef dell’Argine a Vencò (Gorizia). Andrea Grignaffini, curatore de La Guida ai 1000 Ristoranti d’Italia, ha così motivato la scelta: “Un giusto tributo a una cuoca che, nella remota bellezza della periferia italiana, lavora con una meticolosità assoluta, ispirandosi alla natura per raggiungere l’essenza del gusto”.

La serata, condotta da Lavinia Spingardi, è stata inaugurata dalle parole del direttore de L’Espresso, Emilio Carelli: “Uniti dalla passione per la buona cucina e per il vino di qualità, abbiamo coinvolto i più importanti chef nazionali, produttori di vini d’eccellenza, giornalisti e cultori del settore”, e arricchita dagli interventi del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, dell’Assessora alla Mobilità di Milano, Arianna Censi, e di Gianluca Ianuario, presidente de L’Espresso, che ha consegnato il premio per il Miglior progetto di ristorazione solidale alla Fondazione Ernesto Pellegrini Onlus, riconoscendo lo straordinario impegno nel promuovere valori di inclusione, solidarietà e sostenibilità attraverso il lancio del Ristorante Ruben a Milano. In questa cornice si pone anche il progetto di espandere ulteriormente il messaggio di inclusione e sensibilità: presto, infatti, verrà lanciata una versione internazionale delle Guide, per portare l’impegno e la visione di questo progetto oltre i confini nazionali. Tra le novità 2025, l’ingresso di 70 nuovi ristoranti e la presentazione di 12 premi speciali, tra cui uno dedicato al servizio di sala. E non poteva mancare il premio al pranzo dell’anno assegnato allo chef Niko Romito del Ristorante Reale.

La Guida ai 1000 Vini d’Italia, curata da Luca Gardini ha invece selezionato 1000 etichette dopo mesi di degustazioni, e il premio per la Miglior Cantina d’Italia è andato Marisa Cuomo: “La sfida alle possibilità del territorio e allo stesso concetto di viticoltura: la cantina di Marisa e Andrea è capace di regalare veri miracoli in bottiglia”. Spiccano, inoltre, le classifiche speciali: i Top 5 vini naturali e i Top 5 vini sotto i 15 euro, a dimostrazione della varietà e ricchezza del panorama vitivinicolo.

La serata, infine, si è conclusa con una cena realizzata dal catering curato dal Ristorante Da Vittorio, in collaborazione con sei chef di talento, in abbinamento ad alcune delle etichette premiate dalla Guida.

Premi Guida Espresso 2025, la lista completa

Di seguito tutti i premi e i cappelli di questa straordinaria edizione de Le Guide ai Ristoranti d’Italia 2025

5 Cappelli, con un punteggio di 19,5 su 20:

Le Calandre di Massimiliano Alajmo,

Osteria Francescana di Massimo Bottura,

Piazza Duomo di Enrico Crippa,

Reale di Niko Romito.

5 Cappelli, con un punteggio di 19 su 20:

Cracco di Carlo Cracco,

Duomo di Ciccio Sultano,

L’Argine a Vencò di Antonia Klugman

Uliassi di Mauro Uliassi.

4 Cappelli con un punteggio di 18,5 su 20:

Atelier Moessmer Norbert Niederkofler

Bros’

D’O

Da Vittorio

DaGorini

Dalla Gioconda

Dani Maison

Del Cambio

Dina

Enoteca Pinchiorri

Enrico Bartolini

Glam – Enrico Bartolini

Il Pagliaccio

Imago

La Peca

La Pergola

La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti

La Tana Gourmet

Lido 84

Madonnina del Pescatore

Materia

Seta by Antonio Guida

Venissa

Villa Crespi

Villa Feltrinelli

4 Cappelli con un punteggio di 18 su 20:

Acquerello

Agli Amici 1887

Andreina

Antica Corona Reale

Aqua Crua

Balzi Rossi

Casa Perbellini – 12 Apostoli

Casa Vissani

Contrada Bricconi

Contraste

Cracco Portofino

Dal Pescatore

El Molin

Enoteca La Torre

Harry’s Piccolo

I Tenerumi

Il Luogo di Aimo e Nadia

Kresios

La Madia

Locanda Sant’Uffizio – Enrico Bartolini

Lux Lucis

Miramonti l’Altro

Paolo Griffa al Caffè Nazionale

Piazzetta Milù

Podere Belvedere

Quattro Passi

Torre del Saracino

I premi conferiti durante la presentazione:

Miglior dolce: Fragilità, Gioco al cioccolato 2024 – Massimiliano Alajmo – Le Calandre – Rubano (PD)

Fragilità, Gioco al cioccolato 2024 – Massimiliano Alajmo – Le Calandre – Rubano (PD) Miglior pasticcere: Luca Villa – Ristorante Imàgo – Hotel Hassler – Roma

Luca Villa – Ristorante Imàgo – Hotel Hassler – Roma Miglior locale etnico: Moi Omakase – Prato

Moi Omakase – Prato Miglior trattoria: Trattoria Vino e Cibo – Senigallia (AN)

Trattoria Vino e Cibo – Senigallia (AN) Miglior proposta italiana all’estero: Oliver Piras e Alessandra Del Favero – Il Carpaccio del Royal Monceau – Parigi

Oliver Piras e Alessandra Del Favero – Il Carpaccio del Royal Monceau – Parigi Miglior Maître: Achille Sardiello – Ristorante Pipero – Roma

Achille Sardiello – Ristorante Pipero – Roma Miglior sommelier: Rudy Travagli – Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma

Rudy Travagli – Enoteca La Torre Villa Laetitia – Roma Miglior carta dei vini: La Ciau del Tornavento – Treiso (CN)

La Ciau del Tornavento – Treiso (CN) Miglior team di sala: Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (MN)

Dal Pescatore Santini – Canneto sull’Oglio (MN) Miglior chef emergente: Luigi Coppola – Casa Coloni – Paestum (SA)

Luigi Coppola – Casa Coloni – Paestum (SA) Miglior piatto: Da Gragnano a Bangkok – Massimo Bottura – Osteria Francescana – Modena

Da Gragnano a Bangkok – Massimo Bottura – Osteria Francescana – Modena Pranzo dell’anno (cappello di platino): Ristorante Reale – Castel di Sangro (AQ) – Niko Romito

Premi Guida Espresso 2025, i premi delle cantine e dei vini

Di seguito i premi delle cantine e dei vini de La Guida de L’Espresso ai Vini d’Italia, curata da Luca Gardini

I PREMI SPECIALI:

Miglior vino spumante: Valdobbiadene DOCG Extra Brut Tridik Quota 430 2023 – Colesel

Valdobbiadene DOCG Extra Brut Tridik Quota 430 2023 – Colesel Miglior vino bianco da uve autoctone: Gavi DOCG del Comune di Gavi La Meirana 2023 – Broglia

Gavi DOCG del Comune di Gavi La Meirana 2023 – Broglia Miglior vino bianco: Collio DOC Bianco Fosarin 2022 – Ronco dei Tassi

Collio DOC Bianco Fosarin 2022 – Ronco dei Tassi Miglior vino rosato: Calabria IGT Rosé Pescanera 2023 – Ippolito 1845

Calabria IGT Rosé Pescanera 2023 – Ippolito 1845 Miglior vino rosso da uve autoctone: Montepulciano d’ Abruzzo DOC Docheìo 2021 – La Valentina

Montepulciano d’ Abruzzo DOC Docheìo 2021 – La Valentina Miglior vino rosso: Vigneti delle Dolomiti IGT Rosso San Leonardo 2019 – Tenuta San Leonardo

Vigneti delle Dolomiti IGT Rosso San Leonardo 2019 – Tenuta San Leonardo Miglior vino dolce: Emilia Bianco IGP Passito Thea 2022 – Tre Monti

Emilia Bianco IGP Passito Thea 2022 – Tre Monti Miglior cantina: Marisa Cuomo

Marisa Cuomo Migliori produttori under 40: Paolo e Aldo Rabotti – Cantina Monte Rossa

Paolo e Aldo Rabotti – Cantina Monte Rossa Miglior enologo: Fabio Mecca – Paternoster

Fabio Mecca – Paternoster Vino promessa: Colli Maceratesi DOC Ribona Altabella 2023 – Fontezoppa

Colli Maceratesi DOC Ribona Altabella 2023 – Fontezoppa Miglior area vitivinicola: Valtellina

I PRIMI 3 VINI DEL MONDO:

Marjan Simčič: Sauvignon Vert Opoka Ronc Zegla Goriška Brda 2022

Sauvignon Vert Opoka Ronc Zegla Goriška Brda 2022 Çobo: E Kuqja e Beratit Gran Reserve 2020

E Kuqja e Beratit Gran Reserve 2020 Josef Fischer: Riesling Smaragd Ried Kreuzberg 2022

I TOP 5 SOTTO I 15 EURO:

Santa Barbara: Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Le Vaglie 2023

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC Classico Le Vaglie 2023 Enio Ottaviani: Romagna Pagadebit DOP Strati 2023

Romagna Pagadebit DOP Strati 2023 La Fortezza: Sannio DOC Aglianico Piedirosso 2021

Sannio DOC Aglianico Piedirosso 2021 Ronco Dei Pini: Friuli Colli Orientali DOC Friulano 2023

Friuli Colli Orientali DOC Friulano 2023 Cusumano: Sicilia DOC Tenuta Presti e Pegni Benuara 2022

I TOP 5 NATURALI:

Possa: Cinque Terre DOC Sciacchetrà 2022

Cinque Terre DOC Sciacchetrà 2022 Tenuta La Viola: Romagna Albana Secco DOCG Frangipane 2023

Romagna Albana Secco DOCG Frangipane 2023 Picchioni: Buttafuoco DOC Solinghino 2023

Buttafuoco DOC Solinghino 2023 Clara Marcelli: Marche IGT Rosso K’UN 2020

Marche IGT Rosso K’UN 2020 Francesco Cirelli:Cerasuolo d’Abruzzo DOC Anfora 2022

I TOP 5 ORANGE:

Marco Carpineti: Lazio IGT Bellone Nzù 2021

Lazio IGT Bellone Nzù 2021 Albino Piona: Custoza DOC Crea Macerato 2021

Custoza DOC Crea Macerato 2021 Škerk: Venezia Giulia IGT Vitovska 2021

Venezia Giulia IGT Vitovska 2021 I Cacciagalli: Roccamonfina IGT Fiano Zagreo 2020

Roccamonfina IGT Fiano Zagreo 2020 Cos: Terre Siciliane IGP Zibibbo in Pithos 2023

I 110 cum laude:

Piemonte

COMM. G.B. BURLOTTO: Barolo DOCG Cannubi 2020

ELVIO COGNO: Barolo DOCG Ravera 2020

ELVIO COGNO: Barolo DOCG Ravera Bricco Pernice 2019

GIACOMO FENOCCHIO: Barolo DOCG Castellero 2020

GIOVANNI ROSSO: Barolo DOCG Vignarionda Ester Canale Rosso 2020

SOTTIMANO: Barbaresco DOCG Pajorè 2021

TENUTA SAN LEONARDO: Vigneti delle Dolomiti IGT Rosso San Leonardo 2019

Toscana