Premier, le date 2025/26: la fine del campionato mai così vicina ai Mondiali

La Premier League ha ufficializzato le date della stagione 2025/26, quella che porterà ai Mondiali di USA, Canada e Messico, la prima edizione della storia a 48 Nazionali e in programma tra l’11 giugno e il 19 luglio 2026. Il primo turno del massimo campionato inglese si giocherà sabato 16 agosto 2025, mentre l’ultima giornata disputerà domenica 24 maggio 2026, con tutte le partite che inizieranno contemporaneamente, come di consueto.

«Il calendario continuerà a garantire un maggiore riposo per i giocatori durante il periodo natalizio, evitando che due turni si svolgano a meno di 60 ore di distanza l’uno dall’altro. Questa decisione è in linea con gli impegni presi nei confronti dei club per affrontare il problema del calendario congestionato tra Natale e Capodanno», si legge in una nota.

La stagione 2025/26 comprenderà 33 weekend di partite e cinque turni infrasettimanali, una differenza importante – per esempio – con la Serie A, che nel 2024/25 ha programmato un solo turno infrasettimanale. La Premier sottolinea che «la data di inizio, fissata per il 16 agosto, consente il massimo periodo di riposo per i giocatori – 83 giorni di pausa – dalla fine della stagione 2024/25».

I giorni non tengono chiaramente conto delle squadre impegnate nel Mondiale per Club a 32 squadre (Chelsea e Manchester City tra le inglesi), che in caso di finale concluderebbero il torneo a poco meno di un mese dal via del campionato.

«La data di conclusione del 24 maggio 2026 garantisce che la stagione della Premier League termini prima dell’inizio del periodo di convocazione per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Non ci saranno partite il 24 dicembre 2025», conclude la Premier League.

Guardando alle stagioni passate che hanno preceduto il Mondiale, va segnalato nel 2025/26 il massimo campionato inglese terminerà decisamente più tardi del solito. Senza considerare il Mondiale 2022 (che si è disputato in inverno), nel 2017/18 il campionato si concluse il 13 maggio, nel 2013/14 l’11 maggio e nel 2009/10 addirittura il 9 maggio.