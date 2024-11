Conte torna sul VAR di Inter-Napoli: «Da censurare chi non ha aiutato Mariani sul rigore»

Domani sera Antonio Conte e il suo Napoli ospiteranno la prima Roma di Claudio Ranieri con l’intento di conservare il primo posto ancora per un turno di campionato.

Primato che è stato difeso anche nella difficile trasferta di San Siro contro l‘Inter di due settimane fa. Una sfida che ha portato con sé più di una polemica arbitrale, coinvolgendo soprattutto il VAR, per via del rigore assegnato per il fallo di Anguissa su Dumfries, e sbagliato da Calahnoglu, che ha portato Conte a una serie di dichiarazioni in merito all’uso della tecnologia.

Il tecnico del Napoli, nella consueta conferenza stampa che lo vede protagonista due giorni prima di qualsiasi partita, è tornato sull’argomento: «Io ho avuto intenti costruttivi. Se, come si sente dalle registrazioni, c’è stato il consulto e al signor Mariani è stato segnalato il contatto, mi chiedo che aiuto gli abbiano dato dal VAR. È da censurare chi non gli ha dato l’opportunità di guardare le immagini».

Un’ultima battuta Conte la riserva alla risposta datagli in merito dal presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta: «Lo ringrazio, mi ha definito persona intelligente, che fa buona comunicazione. Se avevo qualche obiettivo? Il mio e il suo sono gli stessi, in questo percorso siamo rivali».