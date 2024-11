La Formula 1 torna a Las Vegas: il Gran Premio vale più del SuperBowl

Il più grande evento sportivo, con il pubblico più vasto in termini di provenienza globale, nella storia di Las Vegas. Questa la definizione per la “prima volta” (a circa quarant’anni di distanza dal primo tentativo) della Formula 1 nella città del Nevada.

Il GP di Las Vegas di F1 del 2023 è stato uno spettacolo capace di generare un giro d’affari complessivo di 1,5 miliardi di dollari e sbaragliare un concorrente abituato a bruciare record sistematicamente come il SuperBowl, la cui 58esima edizione si è giocata a Las Vegas a febbraio 2024, con un impatto economico di 1 miliardo di dollari.

Dopo due edizioni nei primi anni ’80 (campionati 1981 e 1982) la Formula 1 è uscita dai radar di Las Vegas per oltre quarant’anni per farvi ritorno, in un circuito cittadino totalmente rinnovato rispetto al passato, nell’edizione 2023.

Merito di Liberty Media, della sua volontà-necessità, di portare più F1 negli States (ad oggi i GP sono a quota tre, con anche Miami e Austin), con l’intento di far breccia tra gli appassionati a stelle e strisce, mai davvero convinti – fino al recente passato – dell’appeal della massima serie del motorsport.

