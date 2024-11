Ufficiale, Vieira nuovo allenatore del Genoa: i dettagli dell'accordo

Patrick Vieira è il nuovo allenatore del Genoa. Il tecnico francese, che da giocatore ha giocato in Italia con Juventus e Inter, è stato scelto dalla società rossoblù per sostituire l’esonerato Alberto Gilardino.

«Il Genoa CFC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Patrick Vieira – si legge nel comunicato ufficiale del club genoano –. Il nuovo mister dirigerà nel pomeriggio il primo allenamento dopo la formalizzazione del contratto nella sede di Villa Rostan».

«Dopo un percorso professionale, tra il 2011 e il 2015, da Executive Development Football nell’Academy del Manchester City, Vieira ha allenato in carriera i team di New York City, Nizza, Crystal Palace e Strasburgo», conclude il comunicato.

Vieira stipendio Genoa – Quanto guadagno il tecnico francese in rossoblù

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, Vieira ha firmato un accordo biennale con opzione per il terzo anno. Nel contratto ci sarà anche una clausola (valida per entrambe le parti) per potersi eventualmente separare alla fine di questa stagione. Per quanto riguarda lo stipendio, le cifre dell’accordo non sono state svelate. Il precedente allenatore, Alberto Gilardino, percepiva un milione di euro a stagione.