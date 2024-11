Mariani, niente Serie B dopo Inter-Napoli: scelto al VAR per due gare in Serie A

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha selezionato i direttori di gara per le partite della 13a giornata del campionato di Serie A. Dopo le polemiche per il rigore fischiato all’Inter contro il Napoli, Mariani è stato scelto per il VAR in Parma-Atalanta e Como-Fiorentina. Al VAR per Inter-Napoli c’era Di Paolo, “retrocesso” in Serie B sempre al VAR per Cesena-Reggiana e Palermo-Sampdoria.

Di seguito, ecco tutte le designazioni per il turno di campionato: