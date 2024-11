La UEFA punisce il Kosovo: sconfitta per 3-0 a tavolino nella sfida con la Romania

La UEFA ha preso la sua decisione per quanto riguarda Romania-Kosovo, sfida valida per la Lega C di Nations League che nel finale ha visto i calciatori ospiti abbandonare il terreno di gioco. Il match, svoltosi nella serata all’Arena Nationala di Bucarest, è stato caratterizzato da minuti conclusivi particolarmente incandescenti.

I giocatori della squadra kosovara hanno infatti abbandonato il campo dopo che i tifosi locali hanno intonato cori ed esposto bandiere pro Serbia. L’arbitro ha poi fischiato la fine del match confermando inizialmente lo 0-0 che è valso la promozione alla Romania. Diverse scintille anche in campo, in particolare tra il capitano della nazionale kosovara Amir Rrahmani e il centrocampista romeno del Cagliari Razvan Marin.

Oggi la UEFA si è espressa sull’accaduto, sanzionando la Federcalcio rumena con diverse multe, ma soprattutto punendo il Kosovo con la sconfitta a tavolino. Il Comitato, nel dettaglio, ha deciso di «dichiarare la partita della UEFA Nations League 2025 tra le rappresentative della Federazione Calcistica Rumena e della Federazione Calcistica del Kosovo, giocata il 15 novembre 2024, come persa a tavolino dalla Federazione Calcistica del Kosovo (che viene quindi considerata sconfitta per 3-0) per essere ritenuta responsabile del mancato completamento della partita».

Contestualmente, la UEFA ha deciso:

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €50.000 e di disporre la chiusura dello stadio della Federazione Calcistica Rumena durante la prossima (1) partita in cui la Federazione giocherà come associazione ospitante, a causa del comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi sostenitori (in relazione ai cori xenofobi anti-ungheresi)

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €30.000 per la trasmissione di messaggi politici provocatori non adatti a un evento sportivo

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €9.000 per il lancio di oggetti

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €8.000 per l’uso di puntatori laser

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €12.500 per aver causato disturbo durante gli inni nazionali

Di multare la Federazione Calcistica Rumena per €14.000 per l’ostruzione dei passaggi pubblici

Di ammonire la Federazione Calcistica Rumena per la condotta impropria della propria squadra

Complessivamente, oltre alla chiusura dello stadio per una partita, la Federcalcio della Romania è stata sanzionata con una multa di 128mila euro.