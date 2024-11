Guardiola pronto a restare al City: rinnovo di un anno con opzione

L’allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha accettato un nuovo prolungamento di contratto di un anno, con opzione per un ulteriore anno, con il club inglese. L’attuale accordo del 53enne sarebbe scaduto alla fine di questa stagione e, se i nuovi termini saranno rispettati, Guardiola supererà il decennio alla guida del club. Un annuncio ufficiale che confermerà il rinnovo è atteso nei prossimi giorni.

Secondo quanto riportato da The Athletic, questa notizia cambia significativamente la narrativa attorno al club. Sebbene non rappresenti una soluzione immediata al recente periodo di scarsa forma, dovuto anche agli infortuni, è chiaramente ciò che il club desiderava. Dopo nove anni, Guardiola sembra essere ancora pienamente concentrato sul suo ruolo.

L’obiettivo immediato sarà far tornare la squadra a vincere e, in seguito, consolidare le prestazioni. Tuttavia, la notizia del rinnovo di Guardiola — con la possibilità non solo di un decimo, ma anche di un undicesimo anno alla guida — suggerisce che ci sarà almeno un’importante ricostruzione della rosa prima del suo eventuale addio, ammesso che accada.

Con la partenza di Txiki Begiristain a fine stagione, che sarà sostituito da Hugo Viana dello Sporting Lisbona, il rinnovo di Guardiola aiuterà a stabilizzare la situazione in un periodo di inevitabili cambiamenti. La permanenza del tecnico risolverà anche il “problema” Mondiale per Club, dal momento in cui il contratto sarebbe scaduto il 30 giugno, a metà del nuovo torneo FIFA al quale prende parte anche il Manchester City.