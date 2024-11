Billi Jean Kings Cup, Bronzetti Hruncakova in streaming gratis: guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Bronzetti Hruncakova in streaming gratis, primo incontro valido per la finale della Billie Jean King Cup.

Dopo un solo anno dalla sconfitta in finale contro il Canada, le azzurre del tennis si ritrovano nuovamente all’ultimo atto del torneo a squadre (equivalente alla Coppa Davis maschile) che chiude la stagione tennista per l’anno 2024. Grazie alla forza e alla determinazione, le tenniste guidate da Tathiana Garbin hanno battuto in semifinale la Polonia (2-1) grazie al punto decisivo, conquistato in doppio da Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno battuto la n. 2 al mondo Iga Swiatek e Katarzyna Kawa. Per l’Italia si tratta della seconda finale consecutiva, la settima della storia azzurra e oggi, mercoledì 20 novembre a partire dalle 17:00, sul cemento della Martin Carpen Arena di Malaga sfideranno la Slovacchia.

Bronzetti Hruncakova in streaming gratis – Il regolamento della Billie Jean Kings Cup

Alla Final Eight hanno partecipano le otto nazioni che hanno superato la fase a gironi svolta la seconda settimana di settembre. La fase finale si gioca con un tabellone a eliminazione diretta. Ogni tie si disputa su tre incontri: due singolari (il primo tra i n. 2 delle nazionali e il secondo tra i n. 1) e un eventuale doppio in caso di parità dopo i primi due match. Ogni partita si gioca al meglio dei tre set sia in singolare che in doppio.

Bronzetti Hruncakova in streaming gratis – Come seguire il match

Il match fra Bronzetti e Hruncakova, il primo della finale di Billie Jean Kings Cup fra Italia e Slovacchia in programma non prima delle 17.15, sarà visibile in chiaro sul canale Supertennis, emittente televisiva che fa riferimento alla Federazione italiana tennis. Quindi, basterà collegarsi al canale 64 del digitale terrestre, o al 212 del decoder Sky, per godersi il grande appuntamento con la storia per il tennis femminile azzurro.