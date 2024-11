Possibile attacco aereo, chiude l'Ambasciata italiana a Kiev

La guerra in Ucraina non accenna a placarsi, e per oggi l’Ambasciata italiana di Kiev resterà chiusa, dopo che la rappresentanza diplomatica americana in Ucraina ha condiviso sul proprio sito informazioni circa un possibile prossimo attacco aereo ad alta intensità sulla capitale da parte dell’esercito russo.

«A scopo precauzionale, oggi l’Ambasciata a Kiev resterà chiusa al pubblico – si legge sul sito Viaggiare Sicuri –, l’Ambasciata rimane comunque operativa. In caso di allarme aereo, si raccomanda a tutti i cittadini italiani presenti nel Paese di attenersi alle piu’ stringenti misure di mitigazione del rischio e di recarsi immediatamente al riparo più vicino».

Il conflitto in Ucraina è iniziato con l’invasione da parte della Russia di Vladimir Putin nel febbraio del 2022, dopo che già nel 2014, sempre a febbraio, aveva preso il controllo della regione ucraina del Donbass.