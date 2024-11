Footballco lancia il brand di calcio femminile INDIVISA in Italia

Con l’interesse crescente per il calcio femminile in Italia e in vista degli Europei del 2025, Footballco ha annunciato il lancio di INDIVISA Italia, l’edizione locale di un brand di successo dedicato al calcio femminile incentrato su contenuti legati al calcio e al lifestyle. INDIVISA entrerà a far parte del portfolio di brand dedicati al calcio in Italia di Footballco, che include già GOAL, Calciomercato.com, Ilbianconero.com e il brand social 1vs1, che insieme raggiungono più di 14 milioni di fan al mese in tutta Italia.

INDIVISA è un brand social-first che in Italia è presente su Instagram con il nome di “INDIVI.ITALY” e su TikTok con il nome di “INDIVISA_ITALIA”. Tutto questo è supportato da contenuti editoriali più approfonditi nella sezione INDIVISA di GOAL e dal contributo di Calciomercato.

INDIVISA è stato fondato da Morgan Brennan, attualmente Head of INDIVISA di Footballco. Brennan è una calciatrice amatoriale e manager di una squadra basata nel Regno Unito che ha già sviluppato altre edizioni di INDIVISA negli Stati Uniti e in Medio Oriente e in Italia lavorerà al fianco delle redazioni italiane di Footballco. Brennan ha dichiarato: «Abbiamo grandi aspettative per INDIVISA in Italia e non vediamo l’ora di far crescere il brand collaborando con i più grandi club del Paese, così come con la Federazione, per raccontare le loro incredibili storie e quella delle loro atlete».

«Non vediamo l’ora di avvicinare la crescente fanbase presente in Italia ai modelli di riferimento della Serie A Femminile poiché abbiamo visto come quella connessione sia stata determinante nella crescita dello sport altrove. Fuori dal campo, vediamo del valore nell’opportunità di lavorare con content creator relativamente al tema del lifestyle per coinvolgere appassionati da tutta Italia», ha aggiunto.

L’approccio di INDIVISA al calcio femminile include un focus sul calcio di base e su quello d’élite e l’obiettivo primario è quello di aumentare la conoscenza delle giocatrici e fondere il calcio con contenuti più ampi sullo stile di vita e sulla cultura femminile.

Morgan Brennan ha spiegato: «Riteniamo che sia il momento giusto per portare INDIVISA in Italia. Sebbene il calcio femminile stia crescendo nel Paese, è più indietro rispetto ad altri importanti campionati europei. Tuttavia, con l’approccio adeguato e il sostegno di media come INDIVISA, del sostegno dei club, tutto questo cambierà molto presto. Grazie al lavoro svolto nelle altre edizioni di INDIVISA negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Medio Oriente, e alla nostra conoscenza ed esperienza del mercato italiano, siamo convinti che il nostro approccio andrà a vantaggio di giocatrici, brand e rights holders e, soprattutto, dei fan».

Diversi sono stati i brand che hanno già stretto partnership con INDIVISA in altri mercati, tra i quali menzioniamo Adidas, Google Pixel, Venus e il brand di cosmetici americano e.l.f. Per il successo di INDIVISA è importante il supporto delle donne e la diffusione del messaggio: «More women in football!», «Più donne nel calcio».

Brennan ha affermato: «La nostra ricerca dimostra che i fan sono attratti dal calcio femminile, non soltanto per quello che succede in campo ma anche per contribuire alla crescita del movimento e una nostra recente ricerca ha rilevato che il 35% delle tifose italiane la pensa proprio così». Un esempio del supporto di INDIVISA alle donne nel calcio lo si è avuto in occasione della Giornata internazionale della donna, quando ha collaborato con la Juventus per creare una versione co-branded della sua iconica borsa “More Women in Football”.

Il ricavato delle vendite è stato devoluto alla Fondazione Libellula, con la quale la Juventus collabora dal 2022. La Fondazione Libellula si impegna a promuovere una cultura volta a contrastare la violenza sulle donne e la discriminazione di genere, lavorando al fianco delle aziende con attività incentrate sulla cancellazione degli stereotipi, l’emancipazione delle donne, lo sviluppo di un ambiente di lavoro inclusivo, la promozione di Diversità, Equità e Inclusione e il mantenimento di una forte attenzione al linguaggio.

Brennan ha affermato: «La nostra ricerca sul mercato italiano mostra che, a differenza di Francia, Spagna, Germania e Regno Unito, per i tifosi di calcio femminile, le calciatrici sono solo al terzo posto per influenza culturale, con attrici e musiciste ai primi due posti. Negli altri mercati, sono invece al primo posto».

«Sappiamo che l’interesse per il calcio femminile cresce quando i fan e le fan sono in contatto con le giocatrici, più che nel calcio maschile. INDIVISA accelererà questo processo attraverso format di contenuti innovativi e collaborando sia con i top club sia con quelli amatoriali al fine di far conoscere meglio le calciatrici e, di conseguenza, generare un interesse più ampio per il calcio femminile in Italia», ha concluso.