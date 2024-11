ATP Finals, Sinner in finale: tra montepremi e ranking, quanto vale vincere il torneo

L’ Inalpi Arena di Torino è pronta a ospitare l’ultimo atto di questo prestigioso evento, che rappresenta un appuntamento significativo sia per il valore sportivo che per quello economico. Dai punti validi per il ranking fino al ricco montepremi, ecco cosa significa trionfare nelle ATP Finals 2024 .

Quanto vale vincere ATP Finals – I punti in palio per il ranking

Quanti punti possono accumulare i tennisti nelle ATP Finals? Ecco cosa prevede il regolamento in merito ai punti della “PIF ATP Live Race to Turin” per singolare e doppio:

Vittoria nel girone: 200 pt.

Vittoria in semifinale: 400 pt.

Vittoria in finale: 500 pt.

Campione imbattuto: 1.500 pt.

Quanto vale vincere ATP Finals – Il montepremi a Torino

Quasi 4,5 milioni di euro è il premio stabilito dall’ATP per il vincitore delle Finals in singolare, a condizione che ottenga tutte vittorie. In caso di successo in finale senza un percorso perfetto, il premio si riduce a poco più di 2 milioni di euro.

L’ATP garantisce una fee di partecipazione che comporta per l’organizzazione un costo di circa 300mila euro per ciascun partecipante, con un’aggiunta di 60mila euro per ogni vittoria ottenuta nella fase a gironi. Ecco, nel dettaglio, i premi suddivisi nelle varie casistiche:

Riserva: 142mila euro

Fee di partecipazione: 303mila euro

Partita vinta nel girone: 363mila euro

Vittoria in semifinale: 1,03 milioni di euro

Vittoria in finale: 2,05 milioni di euro

Campione imbattuto: 4,48 milioni di euro

Per il torneo di doppio, invece, i premi sono più contenuti. Una coppia che dovesse vincere tutte le partite delle ATP Finals potrebbe guadagnare circa 880mila euro, mentre il premio scende a 327mila euro in caso di percorso non perfetto, con meno di cinque vittorie.

Ogni vittoria nella fase a gironi vale 88mila euro, importo che raddoppia per una vittoria in semifinale, fissata a 163mila euro. La semplice partecipazione alla fase a gironi garantisce 123mila euro, pari a poco più di un terzo del premio previsto per i singolaristi.