Bagnaia vince il Mondiale se: tutte le combinazioni per il titolo MotoGP

Bagnaia vince il Mondiale se? Anche dopo la vittoria nella sprint, Bagnaia serve un vero e proprio miracolo per conquistare il titolo: dovrà accumulare 19 punti in più di Martin nell’ultimo Gran Premio. Se vincerà anche la gara principale della domenica, ottenendo così altri 25 punti, Martin dovrà raccogliere al massimo 6 punti. In caso di parità di punti, infatti, Bagnaia avrebbe la meglio grazie al maggior numero di vittorie (10 contro 3 finora).

Bagnaia vince il Mondiale se, la situazione attuale

Jorge Martin attualmente ha 492 punti, mentre Pecco Bagnaia è a 473. Questo significa che il nuovo campione della MotoGP sarà incoronato domani

Martin resta il favorito ma 25 punti a disposizione tutto è ancora possibile. Pecco, pur deluso dalla caduta in Malesia che ha complicato i suoi sogni di titolo, è pronto a dare il massimo, come aveva dichiarato: “Finché la matematica non mi condanna, farò il massimo”.

Bagnaia vince il Mondiale se, le combinazioni

Bagnaia vince il Mondiale se? Ecco le combinazioni che permetteranno a Bagnaia di vincere il titolo: