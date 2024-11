Bagnaia vince il Mondiale se: tutte le combinazioni per il titolo MotoGP

Bagnaia vince il Mondiale se? A Bagnaia serve un vero e proprio miracolo per conquistare il titolo, ossia dovrà accumulare 24 punti in più di Martin nell’ultimo Gran Premio. Se vincerà entrambe le gare in programma, la Sprint e la gara principale della domenica, ottenendo così 37 punti, Martin dovrà raccogliere al massimo 13 punti (ad esempio, arrivando secondo nella Sprint con 9 punti e 12° nella gara lunga con 4 punti). In caso di parità di punti, infatti, Bagnaia avrebbe la meglio grazie al maggior numero di vittorie (10 contro 3 finora).

Bagnaia vince il Mondiale se, la situazione attuale

Jorge Martin attualmente ha 485 punti, mentre Pecco Bagnaia è a 461. Questo significa che, al termine dei 12 giri previsti per l’ultima Tissot Sprint dell’anno, la MotoGP potrebbe già avere il suo nuovo campione, ma se non dovesse essere così, la decisione finale arriverà dopo altre 24 ore.

Quello che è certo è che a Barcellona si deciderà il titolo. Martin, con 24 punti di vantaggio su Bagnaia, è il favorito d’obbligo per il Mondiale, ma con 37 punti a disposizione (12 per la vittoria nella Sprint e 25 per la vittoria nella gara della domenica), tutto è ancora possibile. Pecco, pur deluso dalla caduta in Malesia che ha complicato i suoi sogni di titolo, è pronto a dare il massimo, come aveva dichiarato: “Finché la matematica non mi condanna, farò il massimo”.

Bagnaia vince il Mondiale se, le combinazioni

Bagnaia vince il Mondiale se? Ecco le combinazioni che permetteranno a Bagnaia di vincere il titolo: