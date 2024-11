San Marino sogna: contro Gibilterra punta alla promozione in Nations League

Tra le tante Nazionali che puntano a ottenere la promozione nella serie superiore della UEFA Nations Legue, ce n’è una a dire poco insospettabile. Si tratta di San Marino – presente nel gruppo 1 della Lega D insieme a Gibilterra e Liechtenstein – che cerca così un altro risultato storico dopo essere tornata alla vittoria lo scorso 6 settembre (proprio contro il Liechtenstein), per la prima volta dopo vent’anni.

La Nazionale guidata da Roberto Cevoli può conquistare una promozione che sarebbe storica, ma per farlo dovrà vincere ancora, questa volta contro Gibilterra. Un successo nella terza giornata della competizione garantirebbe la qualificazione diretta alla Lega C e consentirebbe a San Marino di conquistare altri punti nel ranking FIFA.

Come detto, il successo contro Gibilterra è l’unico che garantirebbe già questa sera la promozione in Lega C. In caso di risultati diversi si potrebbero aprire invece più scenari. Una sconfitta o un pareggio rimanderebbero i discorsi qualificazione all’ultima sfida, che vedrà San Marino impegnato ancora contro il Liechtenstein il 18 novembre.

San Marino passa se – Tutti gli scenari in caso di mancata vittoria con Gibilterra

Nel dettaglio, in caso di risultato di parità contro Gibilterra questi sono gli scenari per la sfida contro il Liechtenstein:

San Marino batte il Liechtenstein – la Nazionale è promossa in Lega C

San Marino pareggia con il Liechtenstein – la Nazionale va ai playoff per la promozione

San Marino perde con il Liechtenstein – la Nazionale rimane in Lega D

Leggermente diverso invece lo scenario in caso di sconfitta con Gibilterra, l’unico che non consentirebbe la promozione diretta in Lega C: