Mondiale per Club, sul trofeo inciso anche il nome di Gianni Infantino

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha fatto incidere il proprio nome sul nuovo trofeo del Mondiale per Club. Lo scrive il quotidiano inglese The Times, spiegando che il nome del numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale compare due volte sul premio che verrà consegnato alla squadra vincitrice della competizione.

Il trofeo placcato in oro, creato per il nuovo torneo a 32 squadre che si svolgerà negli Stati Uniti la prossima estate, è stato progettato dalla FIFA e realizzato in collaborazione con Tiffany. L’incisione sul trofeo include un passaggio che recita: «Siamo testimoni di una nuova era. L’era d’oro del calcio per club: l’era del Mondiale per Club FIFA. Il culmine di tutte le competizioni per club. Ispirato dal presidente della FIFA, Gianni Infantino».

La firma di Infantino è inoltre incisa sul trofeo con la dicitura «presidente fondatore, Gianni Infantino». Il testo è inciso in 13 lingue, tra cui greco antico e latino. La FIFA ha anche pubblicato un’intervista di quattro minuti con Infantino, in cui parla del trofeo, descrivendo il Mondiale per Club come «audace e innovativo nel suo formato».

«Questo torneo rappresenta sicuramente un punto di svolta per il calcio per club a livello mondiale», aggiunge Infantino. La FIFA ha dichiarato che il design del trofeo non è stato deciso da Infantino ed è inteso a rappresentare la storia del calcio. Inter e Juventus saranno le due squadre italiane, tra i 12 club europei, che parteciperanno al torneo dal 15 giugno al 13 luglio. Il sorteggio della fase a gironi si terrà a Miami il 5 dicembre.