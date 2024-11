Quanto vale vincere il campionato: i ricavi da diritti tv per i campioni delle principali leghe d'Europa

La lotta per i campionati in tutta Europa inizia a farsi calda. Dall’equilibratissima Serie A alla Premier League, non mancano infatti le contendenti ai titoli nei vari Paesi. Un fattore che non è solo sportivo ma anche economico: dai risultati in campo, infatti, dipendono anche gli incassi per i singoli club, visto che in tutte le principali leghe una fetta dei ricavi da diritti televisivi è legata ai piazzamenti in classifica in campionato.

La distribuzione dei diritti tv infatti è simile nei top 5 tornei d’Europa: tutti infatti prevedono una corposa suddivisione in parti uguali dei ricavi aggregati, con il 50% della cifra complessiva che viene distribuito equamente tra le società. Poi entrano in gioco vari fattori: c’è chi come la Serie A e la Bundesliga prende in considerazione il minutaggio dei giovani, o chi guarda invece all’impatto a livello di audience (come la Liga e la stessa Serie A) ma anche all’aspetto prettamente televisivo, come la Premier League che divide i ricavi anche in base al numero di volte in cui le partite delle singole squadre vengono trasmesse in tv in Inghilterra (fino al 2023/24 erano trasmesse solo 200 delle 380 partite in diretta televisiva nel Regno Unito).

Altrettanto corposa è la parte distribuita in base ai risultati sportivi, anche in questo caso declinata in varie opzioni: c’è chi prende in considerazione la classifica dell’ultimo anno (come la Premier League, la Liga e la Ligue 1), c’è chi guarda fino a 5 o 10 anni indietro (la Bundesliga) mentre la Serie A considera entrambe, aggiungendo anche il numero di punti realizzati nel corso dell’ultima stagione.

Quanto vale vincere campionato, i ricavi dai diritti tv per il primo posto

Guardando così alle cinque squadre che hanno conquistato il rispettivo campionato durante l’annata 2023/24, emerge come il piazzamento al primo posto in Premier League ha fatto guadagnare quasi 81 milioni di euro al Manchester City: cifre inavvicinabili per le altre, considerando che il Bayer Leverkusen campione in Bundesliga (in base anche alle ultime annate) si è fermato a 32 milioni, il Real Madrid in Liga non è andato oltre i 20 milioni, l’Inter in Serie A quasi a 19 milioni mentre il PSG in Ligue 1 addirittura a quota 15 milioni. In particolare, così, alla vincitrice della Premier League in base alla sua posizione finiscono il 2% dei ricavi complessivi, rispetto all’1,7% della Serie A e alle cifre oltre il 3% per Bundesliga e Ligue 1.

Non è un caso quindi che il Manchester City sia in testa anche guardando al confronto per la cifra complessiva incassata dai diritti tv del campionato nell’ultima stagione. In particolare, infatti, i citizens sono arrivati a incassare circa 226 milioni di euro, rispetto ai 159 milioni del Real Madrid, ai 101 milioni dell’Inter, agli 84 milioni del Bayer Leverkusen e ai 60 milioni del PSG. Dall’altro lato, è interessante sottolineare il fatto che il City sia in realtà la squadra che incassa meno se rapportata al totale dei ricavi televisivi del campionato: nelle tasche del club guidato in panchina da Guardiola finiscono il 6,3% delle entrate complessive della Premier League, mentre con Bayer Leverkusen a quota 7,7% rispetto alla Bundesliga e l’Inter a quota 9,4% rispetto alla Serie A.

Quanto vale vincere campionato, la distribuzione dei ricavi

Una questione che deriva principalmente dalla distribuzione di cui sopra. In Premier League infatti l’equilibrio è maggiore tra le varie voce in base alle quali vengono redistribuiti i ricavi tra le società. Non a caso, così, il rapporto tra i guadagni tra chi incassa di più e chi incassa di meno è pari a 1,7: in sostanza, cioè, il Manchester City ha avuto ricavi 1,7 volte maggiori rispetto allo Sheffield United, che è il club che ha incassato meno nel campionato inglese per la stagione 2023/24. Numeri decisamente inferiori rispetto alle altre leghe: in Bundesliga il rapporto è pari a 3, rispetto al 3,2 della Serie A, al 3,6 della Liga e addirittura al 4,2 della Ligue 1 (in cui pesa in particolare il fatto che i diritti internazionali del campionato vengano distribuiti solo tra i club che partecipano alle competizioni europee).

Considerando così questa distribuzione più equa e le voci decisamente maggiori per i club inglesi (ricavi pari a circa 3,6 miliardi, rispetto ai 4 miliardi complessivi sommati tra le altre quattro leghe), non è altrettanto un caso se lo stesso Sheffield United, società di Premier League che ha guadagnato meno dai diritti tv nel 2023/24, abbia incassato non solo più dell’Inter campione d’Italia (101 milioni) e quindi di tutta la Serie A, ma anche più di tutti i club di Ligue 1, Bundesliga e Liga (quest’ultima tranne le eccezioni Barcellona e Real Madrid). In sostanza, considerando i 96 club dei principali cinque campionati d’Europa, l’ultima della Premier League guadagna più di altre 74 squadre su 96.