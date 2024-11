Infantino: «Mondiale per Club un sogno. La FIFA investirà tutti i profitti»

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, è intervenuto per parlare del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, torneo che si disputerà la prossima estate negli Stati Uniti d’America. Il numero uno dell’organo di governo del calcio mondiale ne ha parlato all’Olé Sports Summit Argentina 2024.

«Questo torneo sarà una competizione innovativa, inclusiva e basata sul merito e ridefinirà come, quando e dove verranno incoronati i campioni dell’unica Coppa del Mondo per Club. In realtà, sarà un sogno che si avvera per tutti gli amanti del calcio e anche per i giocatori. L’idea di una “Coppa del Mondo” è qualcosa di veramente speciale. Va oltre il calcio», ha spiegato Infantino.

«La Coppa del Mondo per Club FIFA del prossimo anno porterà la magia di una Coppa del Mondo per squadre nazionali nel regno del calcio di club, e questo torneo sarà l’inizio di qualcosa di storico, qualcosa che cambierà il nostro sport in meglio e per tutte le generazioni future, che arriveranno ad amarlo tanto quanto noi», ha spiegato ancora.

Poi, un dettaglio sulla ripartizione delle risorse a livello economico: «Inoltre, investiremo i profitti nel calcio di club di tutto il mondo, il che, per la prima volta, significherà solidarietà globale per il calcio di club. La FIFA non tratterrà un centesimo. La possibilità di qualificarsi per questo torneo, ogni quattro anni, darà ai club un ulteriore incentivo per pianificare e investire nel futuro».