«Sembrano tutti uguali»: Bentancur verso una lunga squalifica per una frase su Son

Il Tottenham Hotspur si attende una lunga squalifica per il suo centrocampista Rodrigo Bentancur, a seguito dei commenti dell’uruguaiano nei confronti del compagno di squadra Heung-min Son. Il calciatore è stato accusato di aver violato le regole della Football Association (FA) a settembre per alcune parole nei confronti del giocatore sudcoreano.

Il ventisettenne si è scusato dopo aver detto che Son e i suoi cugini «sembrano tutti uguali» durante il programma televisivo “Por la Camiseta”, trasmesso nel suo Paese d’origine, l’Uruguay. Parlando del capitano del Tottenham, Bentancur ha detto: «Sonny, o un cugino di Sonny, sembrano tutti uguali». Successivamente, ha chiesto scusa a Son sui social media, oltre a scusarsi privatamente.

«Sonny, fratello! Mi dispiace per quello che è successo, era una battuta di cattivo gusto», ha scritto Bentancur. «Sai che ti voglio bene e non ti mancherei mai di rispetto né ti farei mai del male, né a te né a nessun altro. Ti voglio bene, fratello!». Bentancur è stato accusato di aver agito «in modo inappropriato e/o di aver usato parole offensive e/o insultanti e/o di aver danneggiato la reputazione del gioco del calcio». La FA – scrive The Athletic – ha aggiunto in una dichiarazione che l’accusa costituisce una “violazione aggravata” ai sensi della Regola E3.2 della FA, poiché contiene riferimenti alla nazionalità, razza o origine etnica.

La durata esatta della sospensione non è stata ancora comunicata, ma si prevede che sarà significativa e coprirà diverse partite. I prossimi incontri del Tottenham in Premier League includono le sfide contro Manchester City, Fulham, Bournemouth, Chelsea, Southampton e Liverpool, oltre a un quarto di finale di Carabao Cup contro il Manchester United a dicembre.

Parlando di questo caso a settembre, Son ha dichiarato che Bentancur era «quasi in lacrime» mentre si scusava. «Il procedimento è nelle mani della FA ed è per questo che non posso dire molto a riguardo, ma voglio bene a Rodrigo. Ripeto: gli voglio bene, gli voglio bene. Abbiamo molti bei ricordi insieme, abbiamo iniziato a giocare insieme quando è arrivato. Si è scusato subito dopo, quando eravamo in vacanza», aveva commentato Son.

«Ero a casa e non mi ero nemmeno reso conto di cosa stesse succedendo. Mi ha mandato un lungo messaggio di testo che si percepiva venisse dal cuore. Successivamente, quando è tornato al campo di allenamento per il ritiro, si sentiva davvero dispiaciuto e quasi in lacrime mentre si scusava pubblicamente e anche personalmente. Sembrava davvero molto pentito», ha concluso.