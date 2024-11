L’Inter Miami verso il ruolo di testa di serie al Mondiale per Club 2025

L’Inter Miami di Lionel Messi dovrebbe essere una delle teste di serie in vista del sorteggio per il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, la cui prima edizione si terrà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America. Lo rivela il quotidiano inglese The Times, spiegando che la scelta è ricaduta sul club americano nonostante la precoce eliminazione dai playoff della Major League Soccer.

Nel dettaglio, l’Inter Miami dovrebbe ottenere la posizione A1 nel sorteggio del torneo come squadra ospitante. In precedenti competizioni FIFA, come i Mondiali maschili e femminili, questa posizione è stata riservata alla squadra ospitante, che ha anche inaugurato il torneo. L’organo di governo del calcio mondiale ha confermato che l’Inter Miami aprirà il torneo, ma non ha ancora annunciato come verranno scelte le otto teste di serie tra le 32 squadre partecipanti, tra cui Inter e Juventus.

L’Inter Miami, la squadra di proprietà di David Beckham, è stata eliminata dai play-off della MLS all’inizio di questa settimana dall’Atlanta United, il che significa che il posto come squadra ospitante non andrà alla squadra campione della MLS.

Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, aveva annunciato tre settimane fa che il club avrebbe occupato il posto riservato alla nazione ospitante dopo aver vinto l’MLS Supporters’ Shield, premio assegnato alla squadra che ha ottenuto il miglior risultato nella stagione regolare. I campioni della MLS saranno determinati solo nella finale dei play-off a dicembre.

Si ritiene che la FIFA volesse assicurarsi la presenza di Messi per attrarre sponsor e broadcaster. La FIFA non ha ancora annunciato chi detiene i diritti di trasmissione del torneo e non voleva rischiare che l’Inter Miami non fosse campione della MLS.

Il regolamento del Mondiale per Club prevede che il posizionamento delle teste di serie venga deciso dal «Consiglio della FIFA o dal comitato competente, che dividerà le squadre in gruppi attraverso il posizionamento delle teste di serie e il sorteggio pubblico, tenendo conto dei fattori sportivi e geografici nella misura del possibile».