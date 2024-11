Chi è Banca Moelis, la società che sta cercando un acquirente per il Genoa

Chi è Banca Moelis? Il Genoa è sul mercato ormai da diverse settimane. L’azionista di maggioranza, la società con sede a Miami 777 Partners, ha di fatto ufficializzato il suo disimpegno nel club rossoblù garantendo però la continuità aziendale. Ora il Grifone cerca un nuovo proprietario, e per farlo si sta avvalendo dei servizi di Banca Moelis.

La società è stata incaricata di avviare la procedura esplorativa alla ricerca di investitori interessati a diventare azionisti del Genoa. L’istituto Moelis ha in gestione gli asset calcistici di 777 Partners, che gli sono stati affidati dalla società di investimento del gruppo con sede a Miami A-Cap.

Chi è Banca Moelis? La storia dell’istituto

Ma chi è Banca Moelis? Moelis & Company è una società di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale specializzata in fusioni e acquisizioni, ristrutturazioni aziendali e altro ancora. La società offre servizi di consulenza personalizzati e focalizzati sulla creazione di valore per i clienti. Moelis & Company è conosciuta per la sua flessibilità e la sua capacità di adattarsi alle esigenze mutevoli del mercato.

Moelis – che secondo Forbes aveva una valutazione di 62,8 miliardi di dollari nel 2023 – ha sede nello Utah (negli Stati Uniti d’America) e si occupa prevalentemente di assicurazioni. In precedenza, ricopriva il ruolo di uno dei maggiori finanziatori di 777 Partners e, adesso, quasi naturalmente, ne è uno dei maggiori creditori, subentrando alla holding di Miami nella gestione di alcuni asset, tra cui quelli calcistici.

Dalla sua fondazione, la banca ha fornito consulenza su oltre 4 trilioni di dollari in transazioni, con valori che vanno dai 100 milioni ai 160 miliardi di dollari. Moelis ha assistito clienti in una vasta gamma di settori e «abbiamo sfruttato la nostra ampia rete globale di 23 sedi per offrire le migliori soluzioni possibili», si legge sul sito del gruppo.

Chi è Banca Moelis? La carriera del fondatore dell’istituto

Ken Moelis è il fondatore, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Moelis & Company. Ken vanta oltre 40 anni di esperienza sia come banchiere d’investimento che come dirigente, avendo ricoperto numerosi ruoli di leadership di rilievo in cui è stato responsabile dell’innovazione e della crescita di franchise in vari settori.

Prima di fondare Moelis & Company, Moelis è stato presidente di UBS Investment Bank e, in precedenza, responsabile della finanza aziendale presso Donaldson, Lufkin & Jenrette. Ha iniziato la sua carriera nel settore dell’investment banking presso Drexel Burnham Lambert.

Ken ha conseguito una laurea in Economia e un MBA presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania. È membro del Business Council e del Business Roundtable, e attualmente fa parte del Wharton Board of Advisors e del consiglio di amministrazione del Ronald Reagan UCLA Medical Center. In passato, è stato presidente del consiglio e direttore della Tourette Association of America e ha fatto parte del consiglio dei fiduciari dell’Università della Pennsylvania per 10 anni.