La Juve vola in Borsa: +27% negli ultimi tre giorni e valore ai massimi da gennaio 2023

A due giorni dalla vittoria nel derby della Mole, la Juventus celebra gli ottimi risultati derivanti dalla seduta odierna della Borsa.

Il titolo bianconero, quotato a Piazza Affari, ha chiuso la giornata con una quotazione di 3,12 euro grazie a una crescita del 6,56% che ha permesso alla capitalizzazione di mercato di superare la soglia di 1 miliardo di euro e riportando il valore delle azioni a quelle di gennaio 2023.

Negli ultimi tre giorni, il titolo bianconero in Borsa ha avuto una impennata pari al 27% rispetto alla chiusura di mercoledì 6 novembre. Numeri odierni che arrivano in una Piazza Affari che ha chiuso in positivo del 1,52%