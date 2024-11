Derby della Mole, scontri tra tifosi: dieci juventini fermati, uno arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, alla vigilia del derby della Mole andato in scena nella serata di ieri, gli ultras della Juventus e del Torino si sono affrontati tra le strade del centro della città scatenando una vera e propria guerriglia urbana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, solamente l’intervento delle volanti della Questura di Torino è riuscito a riportare la calma. Il bilancio provvisorio della notte di scontri parla di una decina di ultras, tutti appartenenti alla curva della Juventus, fermati e portati in Questura e di un sostenitore juventino arrestato.

Sono in corso le indagini della Digos per identificare gli altri teppisti coinvolti negli scontri. L’ipotesi più accreditata è che gli ultras della Juventus e del Torino si siano dati appuntamento per regolare un po’ di conti. Così verso l’una di notte è scattato l’allarme nei pressi della Gran Madre, nel cuore del centro della città di Torino.

In tutto sono stati coinvolti una sessantina di ultras, tra bianconeri e granata, quasi tutti incappucciati e molti dei quali armati con spranghe, cinture e bastoni. Alcuni di questi oggetti sono stati sequestrati dalla polizia e a seguito degli scontri si contano vari feriti.