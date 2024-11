Da Rodri a Lautaro Martinez: tutti i voti del Pallone d'Oro 2024

Svelata lo scorso ottobre la classifica finale del Pallone d’Oro maschile 2024, il quotidiano francese L’Equipe è ora in grado di rivelare oggi il punteggio ottenuto da ciascuno dei 30 protagonisti nella graduatoria che ha assegnato allo spagnolo Rodri (centrocampista del Manchester City) il prestigioso riconoscimento individuale.

Sono tre i giocatori che si sono distinti nettamente nelle preferenze dei giurati per il Pallone d’Oro 2024. Il vincitore, Rodri appunto, ha totalizzato 1.170 punti su 1.485 possibili (99 votanti). Il centrocampista difensivo ha superato i madrileni Vinicius Jr. (2°) di 41 punti e Jude Bellingham (3°) di 253 punti. Al di là del podio, il distacco è notevole tra Rodri e il quarto, Dani Carvajal, un altro giocatore del Real: 620 punti.

Voti Pallone d’Oro 2024 – Nessun punto per Hummels e Dovbik

I Merengues, vincitori della Champions League, piazzano un quarto giocatore nella top 10, Toni Kroos (9°). Erling Haaland (5°, 432 punti) e Kylian Mbappé (6°, 420 punti) perdono entrambi tre posizioni rispetto all’anno scorso. I maggiori miglioramenti sono stati fatti registrare da Jude Bellingham (3°, +15 posizioni), Lautaro Martinez (7°, +13) e Harry Kane (10°, +9).

Guardando appunto agli “italiani”, oltre a Lautaro Martinez – che chiude con 402 punti – in classifica si trovano l’atalantino Ademola Lookman (con 82 punti) e l’altro interista Hakan Calhanoglu, con 15 punti. Nessun voto invece per gli altri due calciatori che militano in Serie A, i romanisti Mats Hummels e Artem Dovbyk.

La Spagna, Campione d’Europa, piazza cinque membri nella top 15 (Rodri, Carvajal; Yamal, Olmo e Nico Williams). L’Inghilterra, finalista dell’Europeo, conta tre eletti nella stessa top 15 (Bellingham, Kane e Foden). Da notare infine che, a differenza del Pallone d’Oro femminile, non tutti i 30 candidati hanno ricevuto almeno un voto.

Voti Pallone d’Oro 2024 – I casi particolari

Come accade per ogni votazione, ci sono sempre casi particolari di giornalisti che stilano classifiche fuori dal comune. Rodri e Vinicius si spartiscono i podi quasi ovunque, ma per Omàn, Ungheria e Perù, la vetta la merita Dani Carvajal, mentre la Scozia, la Slovenia e il Salvador puntano su Jude Bellingham come vincitore.

Non solo, secondo il giornalista nigeriano Samm Audu il primo posto è appannaggio di Ademola Lookman. Non tutti si fanno però trascinare però dalla propria nazionalità. L’argentino Ezequiel Fernandez Moores, per esempio, posiziona Lautaro Martinez al quinto posto, ma il Toro si può consolare: per Trinidad e Tobago è lui il migliore.

Voti Pallone d’Oro 2024 – L’elenco completo dei 30 calciatori

Di seguito, la classifica definitiva e i relativi punteggi:

Rodri (Spagna, Manchester City), 1.170 punti. Vinicius Jr. (Brasile, Real Madrid), 1.129 punti. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid), 917 punti. Dani Carvajal (Spagna, Real Madrid), 550 punti. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City), 432 punti. Kylian Mbappé (Francia, Paris-SG), 420 punti. Lautaro Martinez (Argentina, Inter Milan), 402 punti. Lamine Yamal (Spagna, FC Barcellona), 383 punti. Toni Kroos (Germania, Real Madrid), 291 punti. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco), 201 punti. Phil Foden (Inghilterra, Manchester City), 157 punti. Florian Wirtz (Germania, Leverkusen), 101 punti. Dani Olmo (Spagna, RB Lipsia), 86 punti. Ademola Lookman (Nigeria, Atalanta Bergamo), 82 punti. Nico Williams (Spagna, Athletic Bilbao), 73 punti. Granit Xhaka (Svizzera, Leverkusen), 60 punti. Federico Valverde (Uruguay, Real Madrid), 58 punti. Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa), 28 punti. Martin Ødegaard (Norvegia, Arsenal), 16 punti. Hakan Çalhanoglu (Turchia, Inter Milan), 15 punti. Bukayo Saka (Inghilterra, Arsenal), 14 punti. Antonio Rüdiger (Germania, Real Madrid), 13 punti. Ruben Dias (Portogallo, Manchester City), 8 punti. William Saliba (Francia, Arsenal), 8 punti. Cole Palmer (Inghilterra, Manchester City, Chelsea), 7 punti. Declan Rice (Inghilterra, Arsenal), 5 punti. Vitinha (Portogallo, Paris-SG), 5 punti. Alejandro Grimaldo (Spagna, Leverkusen), 2 punti. Artem Dovbyk (Ucraina, SK-Dnipro 1, Girona) e Mats Hummels (Germania, Dortmund), 0 punti.

Voti Pallone d’Oro 2024 – La classifica italiana

Questa invece la classifica secondo Paolo Condò, il giornalista italiano di Sky Sport e de La Repubblica che vota per l’assegnazione del riconoscimento: