Video: incendio vicino al Duomo di Milano, fumo nero in corso Vittorio Emanuele II

Un incendio è scoppiato in corso Vittorio Emanuele II all’angolo di via Beccaria, in centro a Milano, molto vicino a piazza del Duomo. Non è chiaro cosa sia andato a fuoco, né se ci siano feriti o eventuali danni a seguito di quanto sta ccadendo.

I vigili del fuoco si sono mobilitati e le operazioni per spegnerlo sono in corso. Le foto e i video dell’incendio mostrano le fiamme uscire da due grate al livello del terreno: secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos l’incendio potrebbe essersi sviluppato in un parcheggio sotterraneo. L’incendio ha causato un’alta colonna di fumo nero.