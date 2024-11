Quanto guadagna Panatta? Lo stipendio del commentatore Rai

Quanto guadagna Panatta? Adriano Panatta è un’icona del tennis italiano e internazionale. Nato a Roma nel 1950, ha lasciato un segno indelebile nella storia del tennis per le sue eccezionali capacità e i successi ottenuti.

Da tennista professionista, Panatta è stato il simbolo di un’epoca d’oro per il tennis italiano: ha vinto il Roland Garros nel 1976, diventando il primo (e, per molti anni, l’unico) italiano a trionfare in un torneo del Grande Slam in singolare. Nello stesso anno ha condotto l’Italia alla vittoria della Coppa Davis, battendo squadre come l’Australia e il Cile, un traguardo leggendario per lo sport azzurro.

Dopo il ritiro avvenuto nel 1984, Panatta ha continuato a fare parlare di sé, abbracciando una nuova carriera come commentatore sportivo. Oggi è uno dei volti più conosciuti della Rai per il tennis e altri eventi sportivi, apprezzato per la sua esperienza, il carisma e il commento brillante e ironico. Ma quanto guadagna Adriano Panatta come commentatore Rai?