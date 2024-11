Le voci di Sky per le ATP Finals: ecco a chi sarà affidato il commento

I più grandi tennisti del 2024 si sfidano alla Inalpi Arena di Torino per le Nitto ATP Finals, l’eccezionale evento che rappresenta il “Gran Finale di stagione del tennis”.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire ogni momento della competizione, con una copertura completa da domenica 10 a domenica 17 novembre: ogni giorno, 12 ore di diretta, dalle 11 del mattino fino a tarda notte, per vivere appieno l’appuntamento torinese.

Gli appassionati di tennis potranno vivere ogni momento grazie al racconto della squadra tennis di Sky, composta da alcuni dei più esperti e apprezzati commentatori italiani.