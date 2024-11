Le voci delle ATP Finals in chiaro: ecco i commentatori Rai del torneo

Le ATP Finals 2024 sono uno degli eventi più attesi nel calendario tennistico internazionale e quest’anno sarà possibile seguirle gratuitamente in chiaro su Rai 2. Il pubblico italiano potrà godere di tutte le emozioni dei match con la presenza di commentatori di alto livello che arricchiranno l’esperienza degli spettatori, portando nei salotti di casa il meglio delle gare di singolare e doppio.

La Rai ha ottenuto i diritti di trasmissione in esclusiva per l’Italia delle ATP Finals, con un impegno a trasmettere ogni singolo match che vedrà in campo Jannik Sinner e il doppio azzurro Simone Bolelli-Andrea Vavassori, per sostenere i talenti italiani anche in quest’occasione cruciale. Il team scelto dalla Rai include esperti del mondo del tennis, con una squadra di commentatori e tecnici di esperienza.