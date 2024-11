Regolamento ATP Finals, i criteri per la qualificazione e il funzionamento dei gironi

Come funziona ATP Finals? Un torneo per pochi eletti. Le ATP Finals chiudono come di consueto la stagione tennistica, e sono aperte soltanto ad un numero ristretto di tennisti: al singolo partecipano in otto, mentre al doppio sono presenti otto coppie. L’unicità del torneo emerge sia nel sistema di attribuzione del punteggio, che per il vincitore può variare tra i 1100 e i 1500 punti a seconda dell’andamento nel girone, oltre che nella determinazione della sede, essendo un torneo itinerante la cui località ospitante – Torino dal 2021 al 2025 – viene determinata sulla base di accordi con l’ATP. La qualificazione alla competizione che si svolgerà nella settimana compresa tra il 10 e il 17 novembre segue dei meccanismi che si differenziano sostanzialmente rispetto al canonico funzionamento dei tornei dell’ATP Tour: ecco come ci si qualifica alle ATP Finals 2024 e il regolamento del torneo.

Come funziona ATP Finals – La qualificazione Per determinare gli otto tennisti e le due riserve che accedono alle Finals viene predisposto un ranking ad hoc, denominato Race To Torino, prendendo il nome dalla città ospitante. La differenza con la classifica ATP riguarda l’orizzonte temporale: a contare sono infatti i punti collezionati nei tornei disputati nell’ anno solare e non nelle ultime 52 settimane. Questa graduatoria determina automaticamente i primi sette qualificati alle Finals, mentre per l’ottavo posto si aggiunge un ulteriore fattore. Se un tennista che ha infatti vinto un Grande Slam in stagione si posiziona tra la nona e la ventesima posizione, sarà lui a concludere il roster dei qualificati. Qualora più di un tennista fuori dai primi otto abbia conquistato un Grande Slam, ad occupare l’ultimo posto disponibile sarà quello che tra di loro è piazzato meglio nella Race, mentre l’altro sarà selezionato in veste di giocatore di riserva, pronto a subentrare in caso di infortuni. Nel caso i vincitori dei Major siano tutti compresi nelle prime otto posizioni, come accaduto quest’anno, a partecipare sarà l’ottavo tennista della Race. Le due riserve saranno i tennisti meglio piazzati nella Race non selezionati per la partecipazione, ad eccezione del caso in cui una delle due sia un tennista vincitore di uno Slam non qualificato. Il meccanismo di qualificazione al doppio è analogo al singolo.