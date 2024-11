San Siro, Sala: «L’Inter ora ha una proprietà stabile, è diverso rispetto al passato»

“Perché i problemi di adesso dovrebbero essere diversi rispetto a cinque anni fa? Il progetto non è mai stato bloccato. Il Consiglio comunale aveva preso le risultanze del dibattito pubblico e le aveva trasformate in una delibera. Noi non abbiamo bloccato. Sono state le squadre, in particolare il Milan, a scegliere altre vie e noi siamo sempre lì ad attendere che qualcosa si finalizzi. Ci sono due proprietà solide. Da tifoso interista stimo molto ciò che Steven Zhang ha fatto per l’Inter, con la sua famiglia ci ha rimesso dei soldi. Ora c’è una proprietà stabile e molto determinata. È un elemento di differenza rispetto al passato”. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del “Look of the Games” di Milano Cortina 2026, presso la Fondazione Milano Cortina.

“San Siro penso che sia meglio per i tifosi di entrambe le squadre, ma capisco anche che Scaroni debba tenere un rapporto con il sindaco di San Donato. Hanno fatto un investimento, la cosa non mi tocca e non la posso contestare. Ciò che possiamo fare è andare avanti sulla strada che illustrerò lunedì in consiglio comunale e poi ci sarà la formulazione di una gara pubblica. Saranno le squadre a decidere, difficile ormai dire ottimista o pessimista”, ha aggiunto Sala.