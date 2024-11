Inter, Marotta: «Oaktree ha grande passione: ci sta dando sicurezza»

“L’intelligenza delle proprietà è dare ampia delega al management. Oaktree ho notato una grande passione da parte loro. Ci stanno dando sicurezza e la loro presenza testimonia grande senso di appartenenza e voglia di misurarsi con competizioni di un certo livello. Lo stiamo facendo sempre nel rispetto di quelli che sono i parametri economici, la sostenibilità è quella che dobbiamo rispettare”. Lo ha detto il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, intervistato da Sky Sport prima della sfida di ieri sera contro l’Arsenal, vinta poi dai nerazzurri per 1-0 grazie alla rete su rigore di Hakan Calhanoglu.

“Il mercato di gennaio? In questo momento abbiamo una squadra equilibrata tra giovani e meno giovani, non abbiamo esigenze particolari. Non credo che faremo operazioni, salvo che ci siano grandi opportunità di giovani talenti che possano fare al caso nostro”, ha proseguito il numero uno del club nerazzurro nella sua intervista a Sky Sport.

“La Champions è la competizione più importante ma anche la più grande palestra perché ci sono avversari di un certo livello. Al di là delle qualità tecniche e agonistiche che ogni calciatore ha, credo che la caratteristica più importante sia motivazione e approccio. Cose che acquisisci con il tempo. Il nostro percorso in tal senso è di continua crescita quindi affrontiamo questa gara sapendo che questi sono gli aspetti più importanti da gestire”, ha concluso Marotta.