Ferrero: «Juve primo brand in Italia: abbiamo 180 milioni di follower»

Si sta svolgendo nella giornata odierna l’assemblea degli azionisti della Juventus, chiamata ad approvare il bilancio del club bianconero chiuso al 30 giugno, con un rosso di 199,2 milioni di euro. I lavori sono stati aperti dal presidente della Juventus Gianluca Ferrero, alla presenza anche dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino.

«Volevo fare due parole su cos’è la Juventus. Io sono arrivato da un anno e ho scoperto una realtà che da esterno non conoscevo. Perché noi qui abbiamo presente la prima squadra, quella che vince e gioca. In realtà la Juventus non ha una squadra, ma ne ha 22 di squadre», ha esordito il numero uno del club bianconero.

«Vi lavorano 650 atleti e sulle sue 22 squadre la Juve ne ha tre che sono quelle di ragazzi disagiati, poi esiste la Next Gen e ce ne sono tantissime all’interno del settore giovanile, dai 7 ai 20 anni. Nell’ultima partita siamo andati a giocare a Lille e oltre alla prima squadra ha giocato l’Under 19. Poi abbiamo una squadra femminile fortissima, anzi ne abbiamo cinque e questi sono i settori in cui lavoriamo», ha proseguito.

Ferrero non ha dimenticato i tifosi e ha ricordato che la società può vantare «75 academy in giro per il mondo, che sotto il know how della Juventus insegnano ai ragazzi a giocare a calcio. Abbiamo la Juventus sui social media, con più di 180 milioni di follower, siamo il primo brand in Italia. E questo ci rende l’idea dell’interesse che la Juventus suscita».

Infine, una menzione speciale per il Juventus Creator Lab: «Abbiamo creato all’interno della società una struttura che realizza i contenuti, tanto da arrivare a fare i cortometraggi, come quello su Fagioli presentato al Festival di Venezia. La Juventus è anche molto presente nel sociale con tantissime iniziative e con il brand che abbiamo fa sempre molto piacere essere aiutati da noi».