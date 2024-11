Il primo derby di Amorim: sfiderà il City con lo Sporting in Champions

Essere protagonista di un derby ancora prima di accomodarsi effettivamente sulla panchina della propria squadra. È quanto accadrà al portoghese Ruben Amorim nella serata di domani, quando nei suoi ultimi giorni da allenatore dello Sporting Lisbona affronterà in Champions League – nella quarta giornata valida per il girone unico – il Manchester City di Pep Guardiola.

Un vero e proprio antipasto per l’allenatore, che è già stato annunciato come nuova guida tecnica del Manchester United e che assumerà l’incarico a partire dal prossimo 11 novembre. A lui spetterà l’arduo compito di risollevare i Red Devils, dopo che la gestione dell’olandese Erik ten Hag non ha prodotto i risultati sperati.

E per partire con il piede giusto, quale migliore occasione di un derby anticipato che possa fare brillare gli occhi dei suoi nuovi sostenitori? Una motivazione in più per Amorim, che proverà anche a lasciare lo Sporting da imbattuto (almeno nei tempi regolamentari) in questa stagione.

I portoghesi finora hanno ottenuto 10 vittorie su 10 gare in campionato, due vittorie e un pareggio in Champions, e un successo nella coppa nazionale, senza avere ancora conosciuto la parola sconfitta. L’unica battuta di arresto è arrivata in Supercoppa portoghese, contro il Porto ai supplementari, sfida che risale addirittura a inizio agosto.

Traguardi che sicuramente sarà più complicato raggiungere allo United, dove il nuovo allenatore avrà molto lavoro da fare per riportare stabilmente la squadra ai vertici della Premier League e in Europa. I Red Devils, però, puntano molto su di lui, al punto di avere investito 11 milioni per “liberarlo” dal suo club attuale, oltre a circa 8 milioni a stagione di stipendio.

Per questo quella con il City sarà già una sfida carica di significato, match che riguarderà anche il direttore sportivo dello Sporting Hugo Viana, che come Amorim si trasferirà a Manchester, ma sponda City. Quello di Hugo Viana è il nome scelto dal club guidato dagli Emirati per succedere a Txiki Begiristain, che lascerà definitivamente dopo il Mondiale per Club. Viana invece si unirà alla nuova società all’inizio del 2025, in un periodo di affiancamento e prima di prendere le redini con il via della stagione 2025/26.