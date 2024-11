Serie B, la sfida Cosenza-Salernitana sarà trasmessa gratis su DAZN

Sarà lo scontro tra Cosenza e Salernitana, valido per la dodicesima giornata, il match settimanale di Serie BKT che DAZN trasmetterà in modalità gratuita. In programma domenica 3 novembre alle 15.00, la partita si preannuncia come un vero e proprio banco di prova per entrambe le squadre.

Il Cosenza, galvanizzato dal successo in trasferta contro la Reggiana, è intenzionato a riconquistare il proprio pubblico con una vittoria in casa che manca da diverse giornate. La Salernitana, invece, dopo il pareggio casalingo con il Cesena nel turno infrasettimanale, arriva con la determinazione di chi vuole riscattarsi e assicurarsi tre punti fondamentali per rilanciare la propria corsa in campionato.

I tifosi che non sono ancora abbonati a DAZN potranno seguire facilmente la partita in modalità gratuita andando sul sito della piattaforma di sport in streaming e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con mail, nome e cognome.

Cosenza Salernitana in streaming gratis – Come seguire la Serie BKT

Tutte le partite della Serie BKT potranno essere seguite dai tifosi su DAZN anche attraverso il nuovo pacchetto Goal Pass, disponibile in diverse formule: si parte da circa 10 euro al mese con l’Annual Pass con pagamento anticipato (129 euro all’anno in un’unica soluzione) oppure 13,99 euro al mese per 12 mensilità con il piano Annuale dilazionato.

Sottoscrivendo il pacchetto Goal Pass, oltre ai match del campionato di Serie BKT, gli appassionati avranno accesso anche alle 3 partite di Serie A Enilive in co-esclusiva per ogni turno, tra cui almeno 4 big match su 20 di Serie A, tutti gli highlights delle 38 giornate di Serie A Enilive, LALIGA EA SPORTS, il meglio della Liga Portugal Betclic, il calcio femminile con la Serie A Femminile eBay e la UEFA Women’s Champions League.