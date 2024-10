Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita vuole ridurre di circa un terzo la percentuale dei suoi investimenti all’estero, come ha annunciato il suo capo martedì in occasione di un forum sugli investimenti a Riad. Riferendosi alla crescita del Fondo pubblico d’investimento (PIF) Negli ultimi dieci anni, il governatore Yasir al-Rumayyan ha detto che la quota dei suoi investimenti internazionali è passata da meno del 2% al 30% in dieci anni.

«Il nostro obiettivo è ora quello di scendere tra il 18 e il 20%. Detto questo, l’importo assoluto in dollari continua a crescere», ha dichiarato il CEO del fondo saudita. Presieduto dal principe ereditario e sovrano de facto del regno, Mohammad bin Salman, il Public Investment Fund è al centro della Vision 2030, la strategia di diversificazione del principale esportatore di greggio al mondo.

Fondato nel 1971, il fondo PIF rimasto a lungo nell’ombra prima che il principe ereditario fosse nominato a capo del suo Consiglio di amministrazione nel 2015. Oggi detiene un patrimonio di circa 930 miliardi di dollari, ha dichiarato Rumayyan, con partecipazioni in aziende globali come Uber.

L’annuncio del capo di PIF giunge tra i crescenti dubbi sulla fattibilità degli ambiziosi progetti del regno, tra cui Neom, una megalopoli futuristica da 500 miliardi di dollari in costruzione nel deserto. In precedenza, PIF aveva annunciato di voler aiutare le industrie nazionali a svilupparsi, in particolare nella produzione di datteri e caffè.