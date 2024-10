Mondiale per Club 2025, la corsa per l’ultimo posto si riduce a tre squadre

Dopo l’ufficializzazione da parte della FIFA della partecipazione dell’Inter Miami di Lionel Messi al prossimo Mondiale per Club, che si terrà negli Stati Uniti nell’estate del 2025, manca all’appello solamente una formazione per completare il quadro delle 32 partecipanti.

L’ultima squadra sarà decretata dagli ultimi atti della Copa Libertadores, la Champions League delle squadre sudamericane. Nella notte tra martedì e mercoledì è andata in scena la prima delle semifinali di ritorno, che ha sancito l’eliminazione del River Plate e la conseguente uscita di scena dei paraguaiani dell’Olimpia dal novero delle squadre in corsa per il nuovo torneo FIFA della prossima estate.

Il club di Asunción avrebbe potuto qualificarsi solamente tramite il ranking, a patto però che il River Plate conquistasse la Copa Libertadores – accedendo al Mondiale per Club come squadra vincitrice della competizione – e liberasse un posto nella graduatoria. Così non è stato, e l’ultima squadra qualificata sarà dunque quella che solleverà il trofeo sudamericano.

L’Atletico Mineiro è la prima finalista, mentre la seconda si deciderà questa notte. Considerando il netto 5-0 della partita di andata, è verosimile che sia il Botafogo a conquistare l’ultimo atto della manifestazione ai danni del Penarol. Se così fosse, saranno le due formazioni brasiliane (quella di Belo Horizonte e quella di Rio de Janeiro) a giocarsi il 32° posto del torneo.