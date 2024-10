Dallo scontro con la FIFA a partner della UEFA: accordo tra FIFPRO e Ceferin

In occasione della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2024 di lunedì a Parigi, UEFA e FIFPRO Europa hanno firmato un rivoluzionario protocollo di intesa che segna un passo importante nell’aumentare la rappresentanza dei giocatori e la cooperazione nella governance del calcio europeo. FIFPRO Europe, che rappresenta oltre 35.000 calciatori attraverso le associazioni di 36 federazioni UEFA, agisce per conto dei calciatori professionisti a livello europeo.

Con questa nuova partnership, FIFPRO Europe entrerà per la prima volta nelle strutture di governance della UEFA. Da maggio 2025 sarà rappresentata nel Comitato Esecutivo UEFA, inizialmente con capacità consultiva. Questo contribuirà a garantire che la voce dei giocatori venga ascoltata direttamente al più importante tavolo decisionale del calcio europeo insieme a quella delle federazioni nazionali, delle leghe e dei club.

Si tratta di un passo importante per il sindacato internazionale dei calciatori, che in tempi recenti ha dichiarato “guerra” alla FIFA sul calendario internazionale. Ricordiamo infatti che FIFPRO, insieme all’associazione delle Leghe europee, al sindacato dei calciatori e a LaLiga, hanno presentato reclamo alla Commissione europea contro l’organo di governo del calcio mondiale per abuso di posizione dominante nell’imposizione del calendario delle partite internazionali 2025-2026, con particolare riferimento al Mondiale per Club 2025 e al Mondiale 2026.

Il protocollo d’intesa con la UEFA pone anche l’accento sul calcio femminile, perché la Federcalcio europea e FIFPRO Europe cercano di sfruttare lo slancio crescente di questo sport. Dal potenziamento dei programmi di sviluppo alla garanzia di standard minimi, la crescita e la sostenibilità del calcio femminile sono priorità assolute.

Ora, le decisioni chiave che influiscono sulle condizioni o sui carichi di lavoro dei giocatori nelle competizioni UEFA verranno prese solo dopo un ampio dialogo tra le due organizzazioni. Questo approccio rispecchia un modello di governance moderno per garantire che il benessere dei giocatori sia prioritario e che le decisioni siano prese in modo collaborativo.

In via prioritaria, la salute e la sicurezza dei giocatori avranno la massima attenzione. La UEFA e FIFPRO Europe lavoreranno insieme in ambito di ricerca medica, formazione e sensibilizzazione contro piaghe come il doping e la discriminazione. Ulteriori aree di cooperazione includono il rafforzamento del dialogo sociale a livello nazionale ed europeo, l’esplorazione di opportunità commerciali relative ai dati dei giocatori e ai diritti di proprietà intellettuale e il sostegno ai giocatori senza contratto.

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha commentato: «Questa partnership rappresenta una nuova era nel nostro rapporto con FIFPRO Europe. I giocatori sono al centro del calcio e le loro prospettive devono influenzare ogni decisione. Invitandoli a unirsi al Comitato Esecutivo UEFA, creiamo un futuro più inclusivo per questo sport, con il benessere dei giocatori in primo piano. Dobbiamo fare passi avanti tangibili per garantire che il calcio continui a crescere per tutti».

Il presidente di FIFPRO Europe, David Terrier, ha dichiarato: «Questo accordo è una tappa fondamentale per i giocatori professionisti di tutta Europa. Con una rappresentanza ai massimi livelli della UEFA, diamo una voce più forte ai giocatori dove conta di più. Il dialogo costante con la UEFA sta già dando risultati positivi e questo protocollo d’intesa non fa altro che aumentare la nostra capacità di definire un quadro che migliorerà il benessere dei giocatori e garantirà un futuro più sano e sostenibile al calcio. Le esigenze e i diritti dei giocatori saranno sempre in prima linea, dentro e fuori dal campo».

Infine, la partnership rafforza il ruolo della UEFA quale organo di governo del calcio europeo, mentre FIFPRO Europe sostiene le funzioni della piramide calcistica e le peculiarità delle competizioni UEFA per club e nazionali.

Guardando al futuro, il mese prossimo la UEFA ospiterà l’edizione inaugurale del Forum consultivo dei giocatori professionisti, una nuova piattaforma specifica che consentirà a giocatori, federazioni e rappresentanti di FIFPRO Europe di interagire direttamente con la UEFA su questioni chiave. Il forum integrerà l’annuale Convenzione UEFA sul futuro del calcio europeo, la cui prossima edizione si svolgerà il 4 e 5 dicembre a Bruxelles.