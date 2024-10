Colpo di scena Pallone d'Oro, Vinicius e il Real disertano la cerimonia: Rodri ora è il favorito

Vinicius non si sta dirigendo a Parigi, dove stasera verrà consegnato il Pallone d’Oro 2024. Il grande favorito per la vittoria, quindi, non sarà presente durante la cerimonia.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il Real Madrid ha cancellato il viaggio per tutti i propri calciatori presenti nei 30 finalisti per il più ambito riconoscimento individuale del mondo del calcio.

Dietro a questa scelta della società madrilena, ci sarebbero i grossi dubbi delle ultime ore che mettono a rischio il trionfo annunciato della stella brasiliana. Il viaggio programmato dal Real aveva in programma la partenza dall’aeroporto Adolfo Suárez de Barajas alle ore 15:00. In seguito alle ultime novità in arrivo da Parigi, ecco che lo stesso club ha annullato il volo da 50 persone.

Una sorpresa incredibile viste le indiscrezioni che davano Vinicius nuovo Pallone d’Oro. Ora, invece, l’agognato premio dovrebbe andare a Rodri, centrocampista del Manchester City e della Spagna, con cui ha vinto gli Europei in Germania la scorsa estate.