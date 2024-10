Milan, Scaroni: «Bilancio 2024/25 ancora in positivo? Piccolo utile o piccola perdita non fa differenza»

«La previsione è di chiudere il bilancio in utile anche nel 2024/25? Il nostro obiettivo è quello di chiudere un bilancio buono. Un piccolo utile o una piccola perdita non ci fa grande differenza, ma controlliamo i costi perché questo è quello che ci consente di continuare ad investire». Lo ha detto il presidente del Milan Paolo Scaroni, rispondendo a una domanda di Calcio e Finanza durante l’incontro con la stampa dopo l’assemblea degli azionisti rossoneri che hanno approvato il bilancio al 30 giugno 2024.

«L’assemblea ha approvato bilancio e destinazione dell’utile. Chiuso in utile per secondo anno consecutivo, l’AC Milan è una società ben gestita e sana, ed è la condizione per continuare a investire. Nell’ultimo esercizio al netto di cessioni abbiamo investito più di 50 milioni di euro. Risultato che avviene sull’onda di un aumento dei ricavi del 13% a 457 milioni di euro, che rappresenta il risultato più alto della storia del Milan. Nel 2019/20 fatturavamo 192 milioni, oggi più del doppio di quattro anni fa. Abbiamo rinforzato la squadra e investito oltre 100 milioni in due anni e abbiamo avuto un importante contributo da parte di RedBird».

«Abbiamo lanciato Milan Futuro, per cui spendiamo oltre 10 milioni all’anno, abbiamo rafforzato la nostra presenza internazionale con l’apertura di Casa Milan a Dubai, un tour negli USA, in Australia e in Messico. Questo aumento del fatturato è avvenuto malgrado la riduzione dei ricavi da diritti tv, con un rafforzamento della situazione patrimoniale (patrimonio netto a 200 mln) e indebitamento finanziario a 50 milioni di euro».

Guardando in particolare al bilancio 2024/25, il CFO del club rossonero Stefano Cocirio: «Partiamo da un presupposto: le assunzioni di budget non rappresentano l’ambizione sportiva della società. Nel budget di quest’anno abbiamo il raggiungimento dei playoff di Champions League, ma ci aspettiamo di tutti di fare meglio sicuramente. Non abbiamo necessità di cedere giocatori, sono situazioni opportunistiche che vengono valutate caso per caso in base alle offerte che riceve il Club. Abbiamo possibilità di scegliere proprio grazie ai bilanci. Più o meno siamo in un range tra un piccolo utile o una piccola perdita, in assenza di grandi cessioni come quella di Tonali nell’ultimo anno».