Milan, dalla plusvalenza Tonali a Pulisic: il mercato 2023/24 a bilancio

Il Milan ha chiuso il bilancio 2023/24 con il secondo utile consecutivo (+4,1 milioni di euro), dopo quello fatto registrare nella stagione 2022/23 e assente addirittura dal 2006. Il club rossonero ha fatto segnare anche il record storico di ricavi, toccando quota 456,9 milioni di euro, una cifra mai raggiunta nella storia dalla società milanese.

Dal fascicolo di bilancio – consultato da Calcio e Finanza – emergono anche alcuni dettagli interessanti sulle campagne acquisti 2023/24 e su quella 2024/25, che tra le altre operazioni hanno visto l’addio del centrocampista Sandro Tonali (passato al Newcastle) e l’acquisto di calciatori importanti come quello dello statunitense Christian Pulisic.

Milan costo giocatori – Tonali spinge le plusvalenze a 45 milioni

«Le operazioni perfezionate nel corso della Campagna Trasferimenti 2023/2024 hanno comportato complessivamente un incremento del capitale investito di 8,4 milioni di Euro, derivante da investimenti per 124 milioni di Euro, cessioni per 37,2 milioni di Euro (valore netto contabile dei diritti ceduti) e svalutazioni per 3,2 milioni di Euro», si legge nel documento.

«Gli ammortamenti di periodo risultano pari a 75,2 milioni di Euro. Le plusvalenze generate dalle cessioni ammontano complessivamente a 44,9 milioni Euro (al netto del costo ammortizzato), mentre le minusvalenze da cessioni ammontano complessivamente a 0,05 milioni Euro», si legge ancora nel fascicolo di bilancio.

«Per quanto concerne le operazioni perfezionate nel corso dei mesi di luglio e agosto della Campagna Trasferimenti 2023/2024 sono stati effettuati, tra gli altri, gli acquisti dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, Chukwueze Samuel, Musah Yunus, Pulisic Christian, Reijnders Tijjani, Okafor Noah, Pellegrino Marco, Loftus Cheek Ruben, Jovic Luka e Romero Luka», scrive il club a proposito degli acquisti.

«Per quanto concerne le cessioni sono state effettuate le cessioni a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Tonali Sandro (Newcastle) e Rebic Ante (Besiktas) e a titolo temporaneo di Vasquez Devis (Sheffield Wednesday) e De Ketelaere Charles (Atalanta BC). Per quanto concerne le operazioni relative ai trasferimenti dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori perfezionate nella sessione invernale della Campagna Trasferimenti 2023/2024, segnaliamo l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori Terracciano Filippo e il rientro in squadra di Gabbia Matteo (in prestito al Villareal), segnaliamo inoltre le cessioni a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori di Krunic Rade e Messias Junior (rispettivamente al Fenerbahce e al Genoa) e le cessioni temporanee dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori di Pellegrino Marco (alla Salernitana) e Romero Luka (alla Ud Almeria)».

«Segnaliamo altresì che vi è stata una sola risoluzione consensuale con il calciatore Roback nella sessione invernale della Campagna Trasferimenti 2023/2024. Nel corso del mese di giugno 2024 si è perfezionata la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore De Ketelaere Charles all’Atalanta BC e l’acquisto a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jimenez Sanchez dal Real Madrid», conclude il bilancio.

Le Plusvalenze da cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, realizzate nel corso dell’esercizio 2023/2024, sono di seguito elencate con l’indicazione del nominativo del calciatore e della società cessionaria: Gli Oneri da gestione diritti calciatori sono pari a 4,9 milioni di Euro e si incrementano di 4,7 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2022/2023 principalmente dovuto alla sell on fee relativo alla vendita del calciatore Sandro Tonali. Tale incremento è parzialmente compensato da un decremento di 3,9 milioni di Euro rispetto all’esercizio 2022/2023 dovuto alla mancanza di costi per acquisizioni temporanee di calciatori

Milan costo giocatori – Le operazioni in entrata

Di seguito, invece, le cifre ufficiali degli acquisti relativi alla campagna trasferimenti estiva per la stagione 2023/24:

Chukwueze Samuel – 21.114.283 euro

Jovic Luka – 500.000 euro

Loftus-Cheek Ruben – 18.968.862 euro

Musah Yunus – 21.177.869 euro

Okafor Noah – 15.500.000 euro

Pulisic Christian Mate – 20.789.591 euro

Reijnders Tijjani – 20.500.000 euro

Romero Bezzana Luka – 2.500.000 euro

Vasquez Llach Devis Estiven – 810.792 euro

I Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, pari a 4.164 migliaia di Euro (82 migliaia di Euro nell’esercizio 2022/2023) si riferiscono ai seguenti calciatori ceduti:

Milan costo giocatori – La campagna trasferimenti 2024/25

Infine, per quanto riguarda l’ultimo mercato estivo, «le operazioni perfezionate nel corso dei mesi di luglio e agosto della Campagna Trasferimenti 2024/2025 hanno comportato complessivamente un incremento del capitale investito di 91,3 milioni di Euro, derivante da investimenti per 80,1 milioni di Euro, cessioni per 3,3 milioni di Euro (valore netto contabile dei diritti ceduti). Si segnala altresì la realizzazione di plusvalenze per 2,5 milioni di Euro».