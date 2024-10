Derby d’Italia in stile “Premier” conferma la leadership di Inter e Juve. Il Bologna infiamma i social

Era la sfida del weekend e non ha tradito le attese: la gara di San Siro tra Inter e Juventus ha incoronato ancora una volta nerazzurri e bianconeri come protagonisti delle conversazioni sui social media.

MediaScore nona giornata – Come cambia la classifica social

Osservando la classifica social non mancano comunque le variazioni di posizioni. I risultati più importanti sono i balzi in avanti di Bologna (più dieci posizioni rispetto alla scorsa giornata, soprattutto a causa delle tante menzioni riguardo il rinvio del match contro il Milan), il Lecce (che ha affrontato a testa alta la capolista al Maradona e ottiene oltre 7mila citazioni social) e l’Atalanta, sempre più convincente dopo la larga vittoria contro il Verona.

MediaScore nona giornata – I temi del dibattito

Osservando le menzioni alle squadre emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto:

Il rinvio di Bologna-Milan

Molte polemiche e tante discussioni per il tira e molla tra il Comune di Bologna, le società e la Lega Serie A in merito al rinvio della gara programmata per sabato pomeriggio alle 18:00 al Dall’Ara. Già dopo l’iniziale decisione del Comune di Bologna erano state molte le polemiche sollevate dai tifosi online. I sostenitori del Milan, in particolare, erano preoccupati dalle squalifiche di Theo Hernández e Tijjani Reijnders che, non potendo essere scontate contro il Bologna, saranno scontate nello scontro diretto contro il Napoli durante il turno infrasettimanale;

Il ritorno di Balotelli in Serie A

Dopo settimane di voci e chiacchiere di mercato sulla possibilità di rivedere Mario Balotelli in Serie A, nelle ultime ore l’accelerata della squadra rossoblù sembra essere state quella decisiva, con l’ex attaccante di Inter e Milan pronto a sbarcare a Marassi dopo le visite mediche. Sui social la nuova sfida di Balotelli incuriosisce tantissimi tifosi, divisi tra chi crede che possa ancora fare la differenza in Serie A e aiutare il Genoa di Gilardino a riprendersi da un periodo complicato, e chi invece pensa che ormai sia troppo tardi per tornare ad alti livelli. A generare migliaia di conversazioni social sono state anche le dichiarazioni che lo stesso Balotelli ha rilasciato durante una diretta social: durante il video, al quale partecipava anche il fratello Enock e l’ex portiere Emiliano Viviano, “Super Mario” ha detto di essere pronto a fare grandi cose in Serie A e di sentirsi ancora in grado di dare un contributo decisivo a diverse squadre;

Francesco Totti fa impazzire i tifosi

Se il ritorno di Mario Balotelli poteva essere in qualche modo preventivabile, rivedere Totti in Serie A non rientrava neanche nelle più fantasiose ipotesi fantacalcistiche dei tifosi. Eppure negli ultimi giorni è stato lo stesso ex capitano della Roma a dirsi pronto a riprendere gli scarpini e, dopo un paio di mesi di allenamento, tornare a calcare i campi del nostro campionato. La notizia ha mandato in visibilio tifosi e utenti in Rete: sia i sostenitori della Roma, pur in difficoltà ad immaginare il proprio storico numero 10 vestire la maglia di altre squadre, sia gli appassionati di calcio, che sperano di poter ammirare ancora le magie a cui Totti ci ha abituato.

MediaScore nona giornata – Come cambia la classifica media

Anche nella classifica dei media tradizionali e online il podio rimane invariato, con Juventus (20.603 menzioni), Inter (18.660) e Milan (14.523) ad occupare i primi posti.

Questo il verdetto della rilevazione di MediaScore sulle conversazioni media e web dei 20 club di Serie A, al termine della nona giornata. L’indagine effettuata restituisce una classifica che registra le menzioni ottenute da ciascuna società all’interno di articoli pubblicati su media tradizionali e online.

Lecce e Bologna protagoniste anche del dibattito sui media: i pugliesi si classificano ottavi grazie a quasi 7.577 citazioni, mentre i felsinei sono noni con 6.345.