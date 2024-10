Da Inter-Juve al Clasico, DAZN lancia tre mesi di abbonamento a sconto

La nona giornata di Serie A ha preso il via nella serata di ieri, con le sfide Udinese-Cagliari e Torino-Como. Turno che proseguirà tra oggi, domani e lunedì, dove su DAZN sono in programma due incontri di alto livello. A San Siro, l’Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Juventus di Thiago Motta nel consueto Derby d’Italia, mentre a Firenze andrà in scena un acceso Fiorentina-Roma.

In vista di queste grandi sfide, la piattaforma di sport in streaming ha studiato uno sconto per tre mesi per tutti i nuovi clienti. DAZN – che detiene i diritti tv di tutte le partite del campionato fino al termine della stagione 2028/29 – ha deciso di lanciare una promozione per tutti i nuovi clienti che fossero interessati a seguire la lotta al titolo di Campione d’Italia nella stagione 2024/25.

Nuova offerta DAZN – Promozione per un anno con vincolo o mensile

I tifosi interessati potranno abbonarsi al piano Standard al prezzo di 19,90 euro al mese per tre mesi, con il vincolo di 12 mesi (CLICCA QUI PER ABBONARTI). Dopo i tre mesi di visione scontata il prezzo si adeguerà a quello di listino, pari a 34,99 euro al mese. L’offerta è in scadenza e si potrà sottoscrivere fino a domenica 27 ottobre 2024, coprendo un anno di visione dei contenuti.

La promozione è valida non soltanto per chi decide di abbonarsi con vincolo annuale, ma anche per chi sceglie il pagamento mensile, con la possibilità di svincolarsi dalla sottoscrizione. In questo caso, il prezzo mensile sarà pari a 24,90 euro al mese e crescerà a 44,99 euro al mese una volta scaduti i tre mesi.

DAZN nuova offerta – I contenuti del piano Standard

Ricordiamo che con il pacchetto Standard i tifosi possono seguire il grande calcio con tutta la Serie A TIM, tutta LaLiga EA Sports, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women’s Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L’offerta comprende anche tutti i contenuti dell’offerta multisport, già previsti con il Piano Start.

Tra questi ci sono il volley italiano femminile e maschile con due tra i migliori match in programma ogni settimana del campionato di Serie A e competizioni internazionali (CEV Champions League Volley, Mondiali per Club, Beach Soccer), tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai e il meglio di quello internazionale con l’Eurolega e l’Eurocup, l’offerta sportiva di Eurosport con Canali HD1 e HD1 che include il tennis con gli Australian Open e il Roland Garros, il ciclismo con il Tour de France e Giro d’Italia, fino agli sport invernali con i Mondiali di sci e molti altri ancora, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.

Il piano Standard permette di registrare fino a sei dispositivi all’app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet.