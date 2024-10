Il Bologna approva il bilancio 2024: rosso in calo a 10 milioni di euro

L’assemblea degli azionisti del Bologna ha approvato nella giornata odierna il bilancio chiuso al 30 giugno 2024 e nominato un nuovo membro del Consiglio d’Amministrazione, Luca Bergamini. Lo ha annunciato il club felsineo in una nota ufficiale, in relazione alla stagione 2023/24.

«Il risultato annuale che rileva una perdita di 10,4 milioni di euro, è in netto miglioramento rispetto agli esercizi precedenti (); si rileva un significativo incremento dei ricavi, che passano, al netto delle plusvalenze da trasferimenti di calciatori, da 82,8 milioni di euro a 103,8 milioni di euro. I ricavi da biglietteria superano gli 8,6 milioni di euro, i ricavi commerciali pari a circa 20,7 milioni di euro, si incrementano di 2,7 milioni. Le plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori sono pari a 24 milioni di euro», si legge nella nota.

Bologna bilancio 2024 – Perdita già coperta dall’azionista

«Il costo del lavoro – prosegue ancora il Bologna –, anche per effetto dei premi di rendimento pagati, risulta in incremento a circa 71 milioni di euro mentre risultano sostanzialmente in linea rispetto all’esercizio precedente gli altri costi operativi».

«Il margine operativo lordo, al netto degli ammortamenti, è positivo per 23,3 milioni di euro rispetto al dato di 18,4 milioni dell’anno precedente; il margine operativo netto, dopo aver registrato ammortamenti per 30,3 milioni, è negativo per circa 7 milioni di euro. Il risultato finale è negativo per 10,4 milioni contro 16,3 milioni di euro dell’esercizio 2022/23; la perdita di esercizio è già stata coperta dall’azionista con i versamenti in conto capitale», recita ancora il Bologna.

I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori ammontano a 91,8 milioni di euro, dopo aver rilevato ammortamenti e svalutazioni per 31,9 milioni di euro. Il patrimonio netto societario risulta pari a 19,9 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta è negativa per 19,7 milioni di euro.