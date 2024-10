La Serie A contro Google: «Mai rimosse le app che trasmettono illegalmente»

Dopo essersi detta pronta a fare causa a Google, la Serie A si aspetta di vedere una reazione concreta da parte del colosso statunitense già nella prossima giornata di campionato, quando è in programma la sfida tra Inter e Juventus. Per il Derby d’Italia (in programma alle 18 di domenica a San Siro) sono attesi picchi di traffico e di tentativi di accesso a siti illegali. Viceversa, sarà inevitabile avviare un’azione di risarcimento danni.

Come riporta Il Sole 24 Ore, nella diffida inviata lo scorso 7 ottobre viene citato ad esempio il caso di “Live Football”, un’applicazione che già nella stagione 2023/24 consentiva l’accesso allo streaming illegale di partite e che gli utenti potevano scaricare da Google Play. Questa applicazione-pirata, segnalata più volte dalla Lega, è rispuntata dopo ogni segnalazione con impercettibili modifiche nominali (“Live Football TV App”, “Live Footbal TV Stream HD”) senza che Google abbia provveduto a cancellarla e risulta tuttora attiva.

Come ricordato nella diffida la Lega ha più volte intimato a Google di rimuovere Live Football e di impedirne il ricaricamento. La Lega ha anche chiesto a Google di fornire dati per identificare gli sviluppatori. Ma Google non ha mai rilasciato queste informazioni di cui pure per legge dovrebbe essere in possesso. La Lega è stata costretta anche a far fronte ai continui reclami presentati da questi soggetti contro il blocco subito, dichiarandosi falsamente licenziatari dei diritti tv.

«Risulta chiaro come Google consentendo il caricamento/ricaricamento dell’“app” Live Football (in tutte le sue declinazioni), nonostante sia stata a più riprese resa edotta dell’illiceità della stessa non faccia altro che contribuire consapevolmente alla lesione dei diritti della Lega, consentendo, così, che nuovi ed ulteriori danni vengano alla stessa arrecati», ha scritto la Lega nel suo dossier.