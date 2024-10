Allo stadio con spranghe e coltelli, Daspo per 100 tifosi del Milan

Durante i controlli presso lo stadio Franchi di Firenze, prima della sfida fra Fiorentina e Milan di quasi tre settimane fa, la Digos del capoluogo toscano trovò a bordo del pullman che stava trasportando i tifosi rossoneri allo stadio un vero e proprio arsenale, composto da spranghe e coltelli e altri oggetti atti a offendere.

Sequestrato il tutto, e schedati i presenti, il questore di Firenze, Maurizio Auriemma, ha diposto il daspo per i 100 tifosi rossoneri che erano a bordo di quel pullman. L’emissione di questi provvedimenti dovrebbe terminare proprio nelle prossime ore.

In totale sono stati emessi già 77 daspo, firmati e in corso di verifica. La misura prevede il divieto di accesso negli stadi per una durata che va da uno a cinque anni. Gli altri 23 provvedimenti, con prescrizioni, per altrettanti tifosi rossoneri, sono in elaborazione e per questi ultimi casi la durata partirà da un minimo di 5 anni.