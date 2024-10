La Roma sfida l’Inter all’Olimpico: il big match è su DAZN

Dopo la pausa per le nazionali, la seconda in questa stagione, riparte il campionato di Serie A e lo fa con un big match. Allo Stadio Olimpico di Roma, infatti, va in scena la sfida tra Roma e Inter.

La partita che mette di fronte le formazioni di Ivan Juric e di Simone Inzaghi è visibile in esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) . La piattaforma streaming ha acquisito in Italia, per cinque anni, i diritti televisivi della Serie A con sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Roma Inter in streaming gratis? Il match dell’Olimpico in onda su DAZN

I nerazzurri puntano la terza vittoria di fila in campionato, dopo i successi contro Udinese e Torino. I giallorossi di Juric invece vanno a caccia di riscatto, dopo il pareggio in casa del Monza nell’ultima giornata prima della sosta per le nazionali.

Roma Inter in streaming gratis? Il programma della nona giornata in Serie A

Oltre a Roma-Inter, la nona giornata del campionato di Serie A propone tante sfide che accompagneranno i tifosi italiani fino a lunedì 21 ottobre, quando il turno si chiuderà con l’ormai consueto Monday Night. Come è ormai noto, tutte le partite della Serie A 2024/25 sono visibili solamente su DAZN. Ecco il programma della nona giornata dopo le gare già disputate ieri:

Empoli-Napoli , domenica 20 ottobre ore 12.30

, domenica 20 ottobre ore 12.30 Lecce-Fiorentina , domenica 20 ottobre ore 15.00

, domenica 20 ottobre ore 15.00 Venezia-Atalanta , domenica 20 ottobre ore 15.00

, domenica 20 ottobre ore 15.00 Cagliari-Torino , domenica 20 ottobre ore 18.00

, domenica 20 ottobre ore 18.00 Roma-Inter , domenica 20 ottobre ore 20.45

, domenica 20 ottobre ore 20.45 Verona-Monza, lunedì 21 ottobre ore 20.45

Roma Inter in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

