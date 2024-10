La Serie A torna dopo le nazionali: il big match Juventus-Lazio è su DAZN

Dopo la pausa per le nazionali, la seconda in questa stagione, riparte il campionato di Serie A e lo fa con un big match. All’Allianz Stadium di Torino, infatti, va in scena la sfida ad altissima classifica fra Juventus e Lazio.

La partita che mette di fronte le formazioni di Thiago Motta e di Marco Baroni è visibile in co-esclusiva su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI) . La piattaforma streaming ha acquisito in Italia, per cinque anni, i diritti televisivi della Serie A con sette partite in esclusiva assoluta e tre in co-esclusiva.

Juventus Lazio in streaming gratis? Il match dell’Allianz Stadium in onda su DAZN

I bianconeri dopo il deludente pareggio interno contro il Cagliari, che ha permesso la fuga in avanti della capolista Napoli, vogliono subito rifarsi e trovare quella continuità che in campionato ancora latita, dopo un’ottima partenza nelle prime partite. Dall’altra parte, dopo un periodo di assestamento, i biancocelesti di Baroni sembrano aver trovato la quadra con delle ottime prestazioni seguiti da successi importanti, anche in campo internazionali. Situazione che coincide anche con l’avventura dei bianconeri in Champions League.

Juventus Lazio in streaming gratis? Il programma della nona giornata in Serie A

Oltre a Juventus-Lazio, la nona giornata del campionato di Serie A propone tante sfide che accompagneranno i tifosi italiani fino a lunedì 21 ottobre, quando il turno si chiuderà con l’ormai consueto Monday Night. Come è ormai noto, tutte le partite della Serie A 2024/25 sono visibili solamente su DAZN. Ecco il programma della non agiornata:

Como-Parma , sabato 19 ottobre ore 15.00

, sabato 19 ottobre ore 15.00 Genoa-Bologna , sabato 19 ottobre ore 15.00

, sabato 19 ottobre ore 15.00 Milan-Udinese , sabato 19 ottobre ore 18.00

, sabato 19 ottobre ore 18.00 Juventus-Lazio , sabato 19 ottobre ore 20.45

, sabato 19 ottobre ore 20.45 Empoli-Napoli , domenica 20 ottobre ore 12.30

, domenica 20 ottobre ore 12.30 Lecce-Fiorentina , domenica 20 ottobre ore 15.00

, domenica 20 ottobre ore 15.00 Venezia-Atalanta , domenica 20 ottobre ore 15.00

, domenica 20 ottobre ore 15.00 Cagliari-Torino , domenica 20 ottobre ore 18.00

, domenica 20 ottobre ore 18.00 Roma-Inter , domenica 20 ottobre ore 20.45

, domenica 20 ottobre ore 20.45 Verona-Monza, lunedì 21 ottobre ore 20.45

Juventus Lazio in streaming gratis? Su DAZN anche Serie A e il grande calcio internazionale

