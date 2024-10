Djokovic Nadal in streaming gratis? Guarda il match in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Djokovic Nadal in streaming gratis, finale 3°-4° posto del torneo esibizione Six Kings Slam.

Dal 16 al 19 ottobre, Riyadh diventerà il palcoscenico del “Six Kings Slam”, dove i migliori tennisti del pianeta si affronteranno in un torneo che promette emozioni senza fine.

Djokovic Nadal in streaming gratis – I partecipanti del torneo esibizione

Leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal e Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale, insieme a Carlos Alcaraz, mentre sono stati eliminati Daniil Medvedev e Holger Rune. Il torneo è iniziato il 16 ottobre dalle 18:30 con due scontri epici: Sinner contro Medvedev e Rune contro Alcaraz, che hanno determinato gli sfidanti di Djokovic e Nadal per le semifinali, giocate del 17 ottobre dalle 18:30.

Il 19 ottobre sarà il giorno della verità. Sempre dalle 16:30 si partirà con la finale per il 3°/4° posto, ma l’evento clou arriverà subito dopo, con il match che decreterà chi, tra i sei giganti del tennis mondiale, sarà incoronato re del “Six Kings Slam”.

Djokovic Nadal in streaming gratis – Come seguire il match

La finale 3°-4° posto del Six Kings Slam tra Novak Djokovic e Rafael Nadal si disputerà sabato 19 ottobre alle ore 16.30 italiane. Per chi vuole seguire il match in diretta avrà a disposizione una serie di opportunità. In primis potrà farlo in chiaro sul canale SuperTennis (numero 64 del digitale terrestre) e su Cielo (canale 26). Poi l’incontro sarà trasmesso anche dalla piattaforma streaming, in modalità gratuita, DAZN (clicca qui per abbonarti), e, per gli abbonati, anche su Sky, e il proprio servizio SkyGo, e sulla piattaforma NOW (clicca qui per abbonarti a NOW)