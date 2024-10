Messi al Mondiale per Club: la FIFA invita l'Inter Miami al torneo

Il Mondiale per Club 2025, tanto voluto dalla FIFA di Gianni Infantino, potrebbe aver trovato la sua 31esima partecipante, quella che avrà l’importante compito di rappresentare il paese ospitante del torneo, gli Stati Uniti.

Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, la scelta del massimo organo del calcio mondiale avrebbe già definito che a occupare il posto di squadra rappresentante del paese a stelle e strisce sarà l’Inter Miami. La franchigia della MLS, che ha appena chiuso al primo posto la regular season, conta nelle sue fila top player del calibro di Luis Suarez, Jordi Alba, Sergio Busquets e, soprattutto, Lionel Messi.

Se questa decisione fosse confermata, con un annuncio che non dovrebbe tardare troppo ad arrivare vista la prossimità dell’evento, ecco che il Mondiale per Club 2025 sarebbe l’ultimo grande palcoscenico internazionale che Messi potrebbe calcare prima della fine della sua carriera in un club. Senza dimenticare che potrebbe così aprire la stagione 2025/26, quella che porta al Mondiale proprio negli USA, ma anche in Messico e Canada, per viverla da protagonista anche a livello di club.

La decisione della FIFA di invitare l’Inter Miami alla competizione si baserebbe proprio sul grande cammino fatto in campionato da Messi e compagni in questa regular season, chiusa al primo posto. Anche se, in linea teorica, i campioni stagionali della MLS si definiscono dopo i playoff, che comunque vedrà protagonista anche la franchigia che ha fra i suoi proprietari l’ex calciatore David Beckham.

Detto dell’Inter Miami e del suo ruolo di squadra simbolo del paese ospitante, manca all’appello solamente la 32esima formazione partecipante, quella che vincerà la Copa Libertadores di quest’anno. La maggior competizione per club del Sud America è ora alle semifinali. A giocarsi il titolo sono rimasti i brasiliani dell’Atletico Mineiro e del Botafogo, gli uruguaiani del Penarol e gli argentini del River Plate. Quest’ultimi sono già certi di partecipare al Mondiale per Club 2025 grazie alla posizione nel ranking FIFA per formazioni sudamerica, ma in caso di vittorie aprirebbero la strada ai paraguaiani dell’Olimpia.