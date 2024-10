Nella ex sede della Juventus a Torino, in corso Galileo Ferraris, è stato inaugurato il nuovo Open Innovation Center del gruppo Sella, uno spazio di oltre 5.000 metri quadrati con 200 postazioni di lavoro, aree dedicate al coworking e incontri tra imprenditori, startupper, liberi professionisti, giovani talenti, investitori e clienti.

Come si legge nella nota ufficiale del gruppo, al suo interno, si trovano anche un team dedicato all’intelligenza artificiale, uno spazio per eventi e un bistrot caffetteria aperto al pubblico. L’investimento complessivo, tra l’acquisto e la ristrutturazione dell’edificio, è stato di 16 milioni di euro, con la progettazione curata dallo Studio Carlo Ratti Associati.

All’interno del centro trovano spazio diverse società del gruppo, tra cui una filiale di Banca Sella al piano terra con servizi di consulenza e Wealth & Business Advisory, Sella Leasing e le realtà legate alle tecnologie e all’innovazione come Fabrick, Centrico e la fintech Hype, detenuta in joint venture con illimity. Il centro ospita anche Sellalab, la piattaforma di innovazione del gruppo Sella, attiva da 10 anni e con sedi a Biella, Padova, Salerno e Lecce. L’edificio che ospita l’Open Innovation Center è stato acquistato dal Gruppo Sella nel 2019.

Il nuovo centro, oltre a supportare la crescita di startup e imprese, funge anche da luogo d’incontro dove tutti gli attori dell’innovazione, inclusi università, centri di ricerca, hub di innovazione e incubatori, possono collaborare, anche grazie alla presenza di spazi di coworking, per sviluppare nuove opportunità legate al digitale e al fintech, in connessione con altre realtà industriali del territorio, al fine di accompagnarle in un percorso di espansione attraverso le nuove tecnologie e l’open innovation. Il polo torinese di Sella favorisce la realizzazione di progetti innovativi e casi d’uso, dalla fase di concept fino all’implementazione pratica, e ospita anche un team con data scientist ed esperti di data governance e architetture AI.

La spinta verso l’apertura e la collaborazione, la trasformazione digitale e l’open innovation, si riflette nei significativi lavori di ristrutturazione effettuati dopo l’acquisto avvenuto nel 2019. Il progetto per il restyling dell’immobile di quattro piani, ex sede della Juventus F.C., è stato affidato allo studio CRA – Carlo Ratti Associati, che ha ripensato gli spazi per creare maggiori opportunità di incontro e aggregazione, favorire lo scambio di idee e stimolare la creatività. Gli uffici sono stati progettati con un forte orientamento al lavoro ibrido con adeguati spazi dedicati all’interazione tra le persone e tutte le funzioni necessarie per organizzare al meglio le attività in presenza.

La ristrutturazione dell’edificio è stata ispirata e improntata ai massimi livelli di sostenibilità, efficienza energetica e qualità degli ambienti di lavoro. Il sistema di ricambio dell’aria e la climatizzazione ambientale utilizza la tecnologia innovativa “smart window” con ventilazione meccanica controllata, recuperatori di calore ad alta efficienza e un insieme di sensori in grado di attivare automatismi di funzionamento ottimali in ogni condizione di utilizzo.

L’Open Innovation Center di Torino si affianca alle succursali Banca Sella già presenti sul territorio, con la storica sede cittadina di piazza Castello, e a Palazzo Bricherasio dal 2013 sede di Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata e istituzionale.